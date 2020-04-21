Во Владикавказе арестовали призывавшего к митингам активиста

Митинг против самоизоляции во Владикавказе (Фото: Ольга Смольская / ТАСС)

Во Владикавказе Ленинский районный суд арестовал оперного певца Вадима Чельдиева, которого подозревают в применении насилия к представителю власти (ч. 1 ст. 318). Об этом РБК сообщил его адвокат Батраз Кульчиев.

Его обвиняют в том, что при доставке из Петербурга во Владикавказ он нанес удары сотрудникам Центра по противодействию экстремизму. «По показаниям Чельдиева, сотрудники инсценировали это — один ударил другого в машине, после чего был написан рапорт на Чельдиева», — пояснил адвокат.

По словам защитника, Чельдиева отправили под арест на два месяца, до 18 июня. Эту информацию агентству «Интерфакс-Юг» подтвердили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Северной Осетии. РБК направил запрос в пресс-службу Ленинского районного суда Владикавказа.

Адвокат Кульчиев также сообщил РБК, что в отношении его подзащитного уже было возбуждено одно уголовное дело — по ст. 207.1 УК (публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан). «В рамках этого уголовного дела было вынесено постановление о его приводе. Его из Петербурга везли сюда, и когда они находились в машине на территории Северной Осетии, он якобы применил силу», — рассказал защитник.

Также Кульчиев рассказал, что Чельдиев был оштрафован на 75 тыс. руб. за распространение недостоверной информации.

Вадим Чельдиев — оперный певец и хореограф, заслуженный артист Северной Осетии, а также гражданский активист.

15 апреля управление СК по Северной Осетии сообщило об уголовном деле в отношении 38-летнего уроженца Владикавказа, которого заподозрили в распространении ложных сведений об эпидемии коронавируса (ст. 207.1 УК РФ).

Следователи считают, что 6 апреля 2020 года он распространил две видеозаписи «о надуманности» принимаемых официальными властями республики в борьбе с коронавирусом мер, призывал к нарушению режима самоизоляции и «формировал у граждан мнение» о том, что коронавирус не опасен для их здоровья. О том, что речь в сообщении СК идет именно о Чельдиеве, подтвердил «Кавказ.Реалии» его адвокат Кульчиев. По данным издания, Чельдиев на своем Telegram-канале призывал жителей республики 20 апреля выйти на митинг к дому правительства, чтобы потребовать отставки властей.

Дело о распространении фейковой информации должны были рассматривать в Петербурге, однако, как говорил адвокат, повестку Чельдиеву отправили по месту жительства во Владикавказе. «Но так как он проживает в Санкт-Петербурге, то им она получена не была», — пояснял защитник.

После этого, 16 апреля, Чельдиева объявили в федеральный розыск, и следователь вынес постановление о его приводе. «18 апреля его задержали сотрудники Центра по противодействию экстремизму. Несмотря на введенный по всей стране карантин, Чельдиева доставили к следователю в Северную Осетию», — сообщил адвокат.

РБК направил запрос в пресс-службу МВД по РСО — Алания.

20 апреля во Владикавказе около 200 человек вышли на площадь на несанкционированный митинг. Люди требовали прекращения режима самоизоляции и отставки местных властей.