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Политика ,  
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В столице Северной Осетии люди вышли на сход из-за режима самоизоляции

Протестующие, в частности, требуют отставки главы Северной Осетии Вячеслава Битарова. Нескольких активистов задержали после стычек с полицией
Участники митинга против режима самоизоляции (Фото: Элина Сугарова / ТАСС)

Более полутора тысяч протестующих собрались 20 апреля на проходящей в центре Владикавказа несанкционированной акции протеста, сообщают портал «ОВД-Инфо» и ГТРК «Алания» со ссылкой на очевидцев.

РБК отправил запрос в пресс-службу МВД по республике и губернатора.

Участники акции требуют, чтобы власти «разъяснили ситуацию» и поддержали людей, столкнувшихся с финансовыми проблемами из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

На Telegram-канале «Осетия», где ведется трансляция с площади Свободы, сообщается о задержаниях активистов и небольших стычках с полицией, здание правительства республики оцеплено бойцами ОМОНа. «Вокруг много сотрудников МВД и Росгвардии», — сообщает ГТРК «Алания».

По данным «Радио Свобода», протестующие, в частности, требуют отставки главы Северной Осетии Вячеслава Битарова и назначения временного правительства во главе с Виталием Калоевым.

По данным портала «Регион Online», Битаров вышел к участникам схода, требующим отставки властей региона и добивающимся отмены режима самоизоляции, без маски. «Не я придумал эту политику, от этой болезни есть одно средство — посидеть дома. Если мне кто-то докажет, что коронавируса нет, я все опять открою», — сказал он.

Позже, по словам участников митинга, его начали разгонять «Да, был разгон. Омоновцы пустили слезоточивый газ, встали в цепь со щитами», — рассказал РБК один из участников. «Люди их начали закидывать камнями, одной девушке попали камнем по голове. Метров на 20–30 людей оттеснили, сейчас опять все стоят», — рассказал РБК другой участник.

«Глава республики к нам вышел, где-то полчаса с народом разговаривал. Люди вышли не только из-за режима самоизоляции, но и из-за власти, выступали против Битарова. Какую-то часть [участников акции] забрали [в отделение]», — рассказал РБК один из участников акции.

Корреспондент информагентства ABON Элина Сугарова отметила в разговоре с РБК, что к протестующим вышел глава республики Вячеслав Битаров. «Сначала ему задали вопрос, будут ли отпущены все задержанные сегодня на митинге без штрафов, он пообещал, что всех отпустят. Потом участники начали кричать: «На что нам жить? Чем нам кормить детей?» Глава сказал, что каждому помогут, что в республике давно оказывают продовольственную помощь нуждающимся. Все это прерывалось криками «В отставку». В итоге толпе предложили сформировать инициативную группу — пять человек, которые будут должны озвучить окончательные требования. И глава ушел с площади.

Фрагмент видеозаписи, сделанной одним из участников схода, опубликован на странице группы «Зеленая лента» в сети Twitter. На записи слышно, как участников акции призывают не выходить из дома, так как лекарства от коронавирусной инфекции нет. «Во многих странах так сделали», — говорит Битаров. «Во многих странах деньги людям дают», — комментирует один из митингующих.

По данным «Зеленой ленты», на акцию на площади Свободы во Владикавказе собрались около 2 тыс. человек, протестующие устанавливают палатки.

В соответствии с подписанным Битаровым указом в Северной Осетии до 30 апреля приостановлена работа заведений общественного питания, объектов розничной торговли и рынков (за некоторыми исключениями), салонов красоты, массажных салонов, соляриев, бань, саун, временно не работают бассейны, фитнес-центры и иные физкультурно-спортивные объекты, а также физкультурно-спортивные секции, кружки и клубы, туристские базы.

Как города России живут в режиме самоизоляции. Фоторепортаж
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По данным федерального оперативного штаба, в Северной Осетии выявлено 145 случаев заражения COVID-19, два человека умерли. По данным местных властей, за последние сутки в регионе выявлено еще 32 случая заражения.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Авторы: Евгений Калюков, Любовь Порываева
Теги: Северная Осетия, Вячеслав Битаров
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