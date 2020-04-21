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Пандемия коронавируса ,  
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Кремль предупредил о негативных последствиях митинга во Владикавказе

Протестный митинг в столице Северной Осетии прошел незаконно и может повлиять на эпидемиологическую обстановку, заявил Песков. Вместе с тем, указал он, «важно прислушиваться к тому, что говорят люди», и реагировать на их замечания
Фото: Ольга Смольская / ТАСС

Акция протеста против режима самоизоляции, которая прошла накануне во Владикавказе, может негативно сказаться на эпидемиологической обстановке. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«В любом случае эта акция была незаконна, это раз. А главное, она может иметь негативные последствия с эпидемиологической точки зрения», — заявил он. В то же время пресс-секретарь отметил, что «очень важно внимательно прислушиваться к тому, что говорят люди».

Акция протеста из-за режима самоизоляции во Владикавказе. Фоторепортаж
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По словам Пескова, Кремль наблюдает за социально-экономическим положением в регионах. «Разумеется, сама по себе ситуация, связанная с пандемией коронавируса, не могла оставить нашу страну в стороне. <...> Все участники экономической жизни переживают трудности. <...> Безусловно, тяжело, особенно тяжело сейчас, в период самоизоляции», — сказал он.

При этом пресс-секретарь указал, что приоритетом является человеческая жизнь. «По мере того как главная опасность будет отступать, зафункционируют в полной мере меры поддержки», — добавил Песков. По его словам, тогда приоритетом станут участники экономической жизни, которые сохранили рабочие места.

Песков также заявил, что давать оценку протестам — это не его функция. «Очевидно, местному руководству предстоит обсудить с инициативной группой [митинга]. <...> Люди в рамках этого механизма доведут свои проблемы до руководства», — добавил он.

20 апреля на митинг во Владикавказе пришли около 1,5 тыс. человек. Они требовали от властей поддержать пострадавших от последствий режима самоизоляции, который действует в республике, отставки главы Северной Осетии Вячеслава Битарова и назначения временного правительства. Битаров на встрече с участниками акции пообещал, что малоимущим жителям республики и тем, кто остался без работы из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19, окажут необходимую помощь.

В Северной Осетии в соответствии с указом местных властей до 30 апреля приостановлена работа объектов розничной торговли и рынков (за некоторыми исключениями), заведений общественного питания, салонов красоты, массажных салонов, соляриев, бань, саун, также временно закрыты физкультурно-спортивные объекты, кружки, клубы и туристические базы.

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Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Авторы: Полина Химшиашвили, Наталия Анисимова
Теги: Дмитрий Песков, Владикавказ, самоизоляция
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