Кремль предупредил о негативных последствиях митинга во Владикавказе

Протестный митинг в столице Северной Осетии прошел незаконно и может повлиять на эпидемиологическую обстановку, заявил Песков. Вместе с тем, указал он, «важно прислушиваться к тому, что говорят люди», и реагировать на их замечания

Фото: Ольга Смольская / ТАСС

Акция протеста против режима самоизоляции, которая прошла накануне во Владикавказе, может негативно сказаться на эпидемиологической обстановке. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«В любом случае эта акция была незаконна, это раз. А главное, она может иметь негативные последствия с эпидемиологической точки зрения», — заявил он. В то же время пресс-секретарь отметил, что «очень важно внимательно прислушиваться к тому, что говорят люди».

По словам Пескова, Кремль наблюдает за социально-экономическим положением в регионах. «Разумеется, сама по себе ситуация, связанная с пандемией коронавируса, не могла оставить нашу страну в стороне. <...> Все участники экономической жизни переживают трудности. <...> Безусловно, тяжело, особенно тяжело сейчас, в период самоизоляции», — сказал он.

При этом пресс-секретарь указал, что приоритетом является человеческая жизнь. «По мере того как главная опасность будет отступать, зафункционируют в полной мере меры поддержки», — добавил Песков. По его словам, тогда приоритетом станут участники экономической жизни, которые сохранили рабочие места.