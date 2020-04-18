Собянин пообещал бесплатные лекарства москвичам с ОРВИ

Москвичи с симптомами ОРВИ получат бесплатные лекарства, об этом сообщается на сайте мэра столицы Сергея Собянина.

«Наряду с пациентами с COVID-19 или подозрением на коронавирус, бесплатные лекарства будут получать горожане с проявлениями ОРВИ», — заявил Собянин.

Он объяснил решение тем, что по мнению врачей за симптомами простудных заболеваний часто может скрываться заражения коронавирусом, которое необходимо начать вовремя лечить.

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