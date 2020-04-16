Мишустин разрешил лечить COVID незарегистрированным китайским препаратом

Полученный в дар от китайской компании препарат правительство поручило раздать организациям и больницам, которые борются с инфекцией SARS-CoV-2

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Национальному медицинскому исследовательскому центру кардиологии бесплатно передать организациям, которые лечат больных коронавирусом, препарат из Китая. Распоряжение премьера опубликовано на портале правовой информации.

Центр должен обеспечить хранение и безвозмездную передачу государственным и частным организациям и клиникам, которые лечат больных COVID19, «незарегистрированного лекарственного препарата с незапатентованным международным наименованием гидроксихлорохин, таблетки, 100 мг, № 14, в количестве 68600 упаковок, поставленного на безвозмездной основе из Китайской Народной Республики компанией «Шанхай Фармасьютикалс Холдинг Ко., Лтд.», — говорится в документе.

При этом Росздравнадзор, в соответствии с законом «Об обращении лекарственных средств», должен наблюдать за эффективностью и безопасностью этого препарата.

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