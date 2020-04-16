Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 17 апреля
USD ЦБ: 74,71 (+1) Quote, 12:53
Курс евро на 17 апреля
EUR ЦБ: 81,28 (+0,61) Quote, 12:53
В Грузии временно запретят езду на легковых автомобилях Общество, 21:58 Глава Пятигорска ушел в отставку из-за ситуации с коронавирусом Политика, 21:55 Инвестором в рамках санации банка «Уралсиб» стала Людмила Коган Финансы, 21:55 В Москве задержали адвоката Абызова и Улюкаева Общество, 21:40 Wildberries сообщил о просьбах трудоустроить сотрудников Домодедово и KFC Бизнес, 21:35 Министр экономики исключил дефолт в России по аналогии с 1998 годом Экономика, 21:32 Мишустин разрешил лечить COVID незарегистрированным китайским препаратом Общество, 21:20 Фармкомпания из России будет лечить COVID-19. Ее акции выросли в 3,5 раза Quote, 21:15 Силуанов оценил общий объем антикризисной поддержки экономики Экономика, 21:02 Чемпион мира Андрей Марков решил завершить карьеру хоккеиста Спорт, 20:55 Что ждет мировую экономику после выхода из коронакризиса Футурология, 20:52  Кремль предложит иностранным лидерам отложить визиты в Москву на 9 мая Политика, 20:51 Вирусологи оценили выводы врачей Испании о связи синяков с COVID-19 Общество, 20:48 Против готовившего нападение на школу в Красноярске возбудили дело Общество, 20:43
Пандемия коронавируса ,  
0 

Мишустин разрешил лечить COVID незарегистрированным китайским препаратом

Полученный в дар от китайской компании препарат правительство поручило раздать организациям и больницам, которые борются с инфекцией SARS-CoV-2
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Национальному медицинскому исследовательскому центру кардиологии бесплатно передать организациям, которые лечат больных коронавирусом, препарат из Китая. Распоряжение премьера опубликовано на портале правовой информации.

Центр должен обеспечить хранение и безвозмездную передачу государственным и частным организациям и клиникам, которые лечат больных COVID19, «незарегистрированного лекарственного препарата с незапатентованным международным наименованием гидроксихлорохин, таблетки, 100 мг, № 14, в количестве 68600 упаковок, поставленного на безвозмездной основе из Китайской Народной Республики компанией «Шанхай Фармасьютикалс Холдинг Ко., Лтд.», — говорится в документе.

При этом Росздравнадзор, в соответствии с законом «Об обращении лекарственных средств», должен наблюдать за эффективностью и безопасностью этого препарата.

Материал дополняется.

Теги: коронавирус, лекарства, Китай
Материалы по теме
Путин предложил создать федеральный резерв средств защиты и лекарств
Общество
Японские ученые назвали блокирующее размножение коронавируса лекарство
Общество
Эпидемиолог сообщил об отсутствии эффективного лекарства от коронавируса
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter