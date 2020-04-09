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Пандемия коронавируса ,  
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В Москве начали лечить больных с COVID-19 переливанием плазмы крови

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

В Москве в институте скорой помощи имени Н.В. Склифосовского и больнице №52 начали переливать больным с коронавирусом плазму крови доноров. Об этом сообщили в столичном оперштабе по борьбе с распространением заболевания.

Заммэра Москвы Анастасия Ракова рассказала, что донорами плазмы стали те, кто уже выздоровел от вируса.

«На сегодняшний день в Москве уже 11 выздоровевших от COVID-19 стали донорами плазмы крови. Переливание получили семь пациентов, которые сейчас проходят лечение в городских клиниках», — сказала она.

Кровь выздоровевших от коронавируса содержит антитела, которые позволяют организму победить инфекцию, отметил главный внештатный специалист-трансфузиолог депздрава Москвы Андрей Буланов.

Лечение с помощью подобной плазмы одобрили в клиническом комитете оперштаба. Ракова отметила, что в России следят за разработками в Китае, США и Германии, где также успешно проходят аналогичные исследования.

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В разработке и тестировании подобной технологии участвуют НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, больница №52 и Центр крови имени О.К. Гаврилова. Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи также изучает иммунитет доноров.

Потенциальных доноров тщательно отбирают и обследуют. Один донор может предоставить плазму 1–3 больным.

За прошедшие сутки в Московском регионе выявили более 1 тыс. заразившихся коронавирусом. В столице число новых заболевших составило 857 человек. Всего в России инфекцией заразились более 10 тыс. человек.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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Теги: Москва, коронавирус
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