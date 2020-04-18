В Москве число пациентов с коронавирусом превысило 20 тыс.

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

За прошедшие сутки в Москве зафиксировали 2649 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает федеральный оперштаб в Telegram-канале.

Общее число пациентов с подтвержденным коронавирусом в Москве достигло 20754 человек, из которых 127 умерли.

Кроме того, еще 428 новых случаев выявили в Московской области. Всего в России за сутки зарегистрировали более 4,7 тыс. случаев в 79 регионах страны.

Материал дополняется