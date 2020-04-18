За сутки в Москве вылечились еще 162 пациента с коронавирусом

Многопрофильный медицинский центр «Новомосковский» в Коммунарке (Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»)

В Москве за сутки вылечились 162 заболевших коронавирусной инфекцией, сообщила вице-мэр Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«За прошедшие сутки после прохождения лечения от коронавируса выздоровели еще 162 человека», — сказала Ракова. По ее словам, они могут стать донорами плазмы для больных коронавирусной инфекцией, которые еще находятся в стационарах. Всего в городе выздоровели 1 679 человек, у которых ранее подтвердили коронавирус.

В России общее число выздоровевших за сутки составило 467 человек. С момента начала эпидемии в стране зарегистрировали 3 057 случаев выздоровления после заболевания COVID-19 и 313 случаев смерти.

На 18 апреля в России нашли 36 793 зараженных коронавирусом. В Москве обнаружили 20 754 случая.