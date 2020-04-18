Путин поручил правительству подготовить прогноз заболеваемости COVID-19

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Президент Владимир Путин поручил правительству сформировать прогноз заболеваемости коронавирусной инфекцией. Поручение опубликовано на сайте Кремля в списке мер по итогам совещания о санитарно-эпидемиологической обстановке в стране.

«Обеспечить формирование краткосрочного прогноза количества граждан, которые могут заболеть новой коронавирусной инфекцией», — говорится в поручении.

Кабмин должен предоставлять краткосрочный прогноз заболеваемости ежедневно.

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