Пандемия коронавируса , 18 апр, 12:01
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Путин поручил правительству подготовить прогноз заболеваемости COVID-19
Президент Владимир Путин поручил правительству сформировать прогноз заболеваемости коронавирусной инфекцией. Поручение опубликовано на сайте Кремля в списке мер по итогам совещания о санитарно-эпидемиологической обстановке в стране.
«Обеспечить формирование краткосрочного прогноза количества граждан, которые могут заболеть новой коронавирусной инфекцией», — говорится в поручении.
Кабмин должен предоставлять краткосрочный прогноз заболеваемости ежедневно.
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