Эпидемиолог сообщил об отсутствии эффективного лекарства от коронавируса

На сегодняшний день в мире не существует препарата для лечения коронавируса, который был бы однозначно эффективным. Об этом сообщил советник директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, ведущий специалист московской инфекционной клинической больницы № 2, академик Виктор Малеев, передает «РИА Новости».

«Сейчас во всем мире ведутся испытания различных препаратов для лечения коронавирусной инфекции, но такого, чтобы помогал на 100% пока нет», — сказал он. Малеев уточнил, что сейчас для лечения заразившегося коронавирусом пациента чаще всего требуется комбинация из нескольких препаратов.

Ранее, 9 апреля, российский Минздрав опубликовал обновленные рекомендации по лечению коронавируса. В документе указывалось, что проверенного препарата против заболевания пока нет, но специалисты ведомства предлагают набор лекарств на основе анализа лечения других коронавирусов. В список, в частности, попали такие препараты как «Хлорохин», «Гидроксихлорохин» и «Лопинавир+Ритонавир».