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Пандемия коронавируса ,  
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Власти Карелии организуют КПП на въездах в республику

Фото: Андрей Любимов / РБК

Въехать в Карелию с полуночи 22 апреля из Архангельской, Вологодской и Ленинградской областей можно будет только через пять специальных контрольно-пропускных пунктов, сообщается на сайте правительства республики.

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Фотогалерея 

КПП организуют на 155-м км автодороги А-121 «Сортавала»; 270-м км трассы Р-21 «Кола»; 45-м км А-215, 394-м км А-119 Вологда — Медвежьегорск и 354-м км автодороги Долматово — Няндома — Каргополь — Пудож. Движение на всех остальных маршрутах временно перекроют.

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На въезде в Карелию будут выдавать специальную анкету, в которой приезжие укажут паспортные и контактные данные, срок и адрес места пребывания в республике, наличие признаков респираторных заболеваний и контактов с заболевшими людьми. Всех въезжающих будут предупреждать об ответственности за нарушение ограничительных мер, введенных в регионе.

«Цель принятых мер — обеспечение контроля за самоизоляцией граждан», — говорится в сообщении.

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В республике уже действует ряд ограничительных мер из-за коронавируса и режим повышенной готовности. Жителям Карелии рекомендовано не выезжать из региона. С 1 апреля в регионе действует обязательная всеобщая самоизоляция, покидать место жительства можно только в неотложных случаях. За пределами дома граждане должны соблюдать дистанцию между собой в полтора метра, за исключением поездок в такси.

В рамках карантинных мер в республике ограничили продажу алкоголя. С 1 апреля его можно продавать только с 10:00 до 14:00. 6 апреля в пресс-службе губернатора заявили, что считают необходимым сохранить ограничение, несмотря на рекомендации Минпромторга, который попросил регионы отказаться от этой практики. В Минпромторге предупреждали о возможном росте социального напряжения и увеличение нелегальной продукции.

На 17 апреля, по данным минздрава Карелии, в республике обнаружили 15 заболевших коронавирусной инфекцией. За сутки нашли шесть новых случаев.

2 апреля президент России Владимир Путин расширил полномочия глав регионов по борьбе с коронавирусом. Они получили право, исходя из местной ситуации с распространением коронавируса, самостоятельно устанавливать порядок передвижения граждан и транспорта на своей территории до 30 апреля. Исключения составляют межрегиональные перевозки. Позже Путин уточнил, что главы субъектов не должны своими мерами останавливать экономику и прерывать транспортное и пассажирское сообщение между регионами из-за единичных заболевших.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Теги: коронавирус, Карелия, ограничения, въезд
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