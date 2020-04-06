Власти Карелии отказались снимать ограничения на продажу алкоголя

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Правительство Карелии считает необходимым сохранить введенные ранее меры по ограничению времени продажи алкоголя. Об этом РБК сообщили в пресс-службе главы республики.

Местное правительство рассмотрело рекомендации Минпромторга по этому поводу и пришло к выводу, что снимать их не нужно.

«Данные ограничения направлены на защиту жизни и здоровья, охраны общественного порядка и соблюдения карантина в условиях распространения коронавирусной инфекции. Согласно тезисам обращения президента, на территориях субъектов России возможно введение дополнительных мер в соответствии со сложившейся обстановкой», — пояснили в пресс-службе.

Глава Республики Карелия 31 марта ввел ограничение времени продажи алкогольной продукции с 10:00 до 14:00 с целью сохранения общественного порядка. Подобные меры также приняли власти Якутии, Башкирии и Хакасии. Позднее Министерство промышленности и торговли попросило регионы не менять установленный режим продажи алкоголя, так как это может спровоцировать рост доли нелегальной продукции и серьезное социальное напряжение.