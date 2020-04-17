Путин заявил об уходящей в регионы проблеме коронавируса

Ярославль (Фото: city-yaroslavl.ru)

С проблемой распространения эпидемии COVID-19 после Москвы столкнулись и российские регионы, заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания по поводу строительства и перепрофилирования медицинских учреждений. Видео обращения президента опубликовано на сайте Кремля.

«Хочу еще раз подчеркнуть, вот Москва столкнулась первой, как я сказал в начале, с этой проблемой. Но мы видим, что эта проблема уходит в регионы», — сказал Путин, обращаясь к участникам видеоконференции.

По его словам, необходимо, чтобы жители каждого региона были готовы «к преодолению всех сложностей, которые могут там возникнуть».

В ходе своего выступления Путин также отметил, что число заболевших COVID-19 продолжает расти во всех субъектах Российской Федерации, а значит, пик распространения инфекции еще не пройден.