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Путин заявил об уходящей в регионы проблеме коронавируса

Ярославль (Фото: city-yaroslavl.ru)

С проблемой распространения эпидемии COVID-19 после Москвы столкнулись и российские регионы, заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания по поводу строительства и перепрофилирования медицинских учреждений. Видео обращения президента опубликовано на сайте Кремля.

«Хочу еще раз подчеркнуть, вот Москва столкнулась первой, как я сказал в начале, с этой проблемой. Но мы видим, что эта проблема уходит в регионы», — сказал Путин, обращаясь к участникам видеоконференции.

По его словам, необходимо, чтобы жители каждого региона были готовы «к преодолению всех сложностей, которые могут там возникнуть».

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В ходе своего выступления Путин также отметил, что число заболевших COVID-19 продолжает расти во всех субъектах Российской Федерации, а значит, пик распространения инфекции еще не пройден.

О том, что готовность некоторых российских регионов к сдерживанию эпидемии COVID-19 и лечению зараженных россиян «оставляет желать лучшего», говорил также пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, с теми субъектами, которые медленно выполняют поставленные правительством задачи, «ведется специальная работа, с ними более плотно работает федеральная координационная комиссия».

16 апреля в столице, которая по-прежнему остается лидером по числу новых случаев заражения, впервые выявили меньше заболевших, чем в остальных регионах вместе взятых, — 1370 против 2078. В тот же день в последнем российском регионе без коронавируса — в Республике Алтай — выявили первых заболевших COVID-19.

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Источник: JHU, JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: коронавирус, Владимир Путин, регионы
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