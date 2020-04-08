Путин указал губернаторам на недопустимость разрушения экономики

По словам президента, закрытие границ регионов и массовое прекращение работы компаний без необходимости к тому грозит разрушительными последствиями

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Федеральный центр предоставил властям регионов России широкие полномочия для борьбы с коронавирусной инфекцией, однако и спрашивать с них будет «строго». Об этом заявил на совещании с руководителями субъектов федерации президент России Владимир Путин.

Глава государства указал на необходимость действовать не по единому шаблону, а с учетом обстоятельств в каждом конкретном регионе.

«При этом нельзя останавливать экономику. Закрывать транспортное, грузовое, пассажирское сообщение между регионами, массово ограничивать работу предприятий, невзирая на реальную обстановку, даже когда в регионе зафиксированы единичные случаи заражения. Мы с вами должны понимать, к какому урону, каким разрушительным последствиям это может привести», — сказал Путин, обращаясь к принимающим участие в проходившем режиме видеоконференции губернаторам.

В понедельник, 6 апреля, закрытие границ регионов по решениям местных руководителей назвал недопустимым премьер-министр Михаил Мишустин. В тот же день ему ответил глава Чечни Рамзан Кадыров, ранее объявивший о приостановке движения всех видов транспорта через границу Чечни.