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Путин указал губернаторам на недопустимость разрушения экономики

По словам президента, закрытие границ регионов и массовое прекращение работы компаний без необходимости к тому грозит разрушительными последствиями
Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Федеральный центр предоставил властям регионов России широкие полномочия для борьбы с коронавирусной инфекцией, однако и спрашивать с них будет «строго». Об этом заявил на совещании с руководителями субъектов федерации президент России Владимир Путин.

Глава государства указал на необходимость действовать не по единому шаблону, а с учетом обстоятельств в каждом конкретном регионе.

«При этом нельзя останавливать экономику. Закрывать транспортное, грузовое, пассажирское сообщение между регионами, массово ограничивать работу предприятий, невзирая на реальную обстановку, даже когда в регионе зафиксированы единичные случаи заражения. Мы с вами должны понимать, к какому урону, каким разрушительным последствиям это может привести», — сказал Путин, обращаясь к принимающим участие в проходившем режиме видеоконференции губернаторам.

Кадыров ответил на слова Мишустина о недопустимости закрытия границ
Политика

В понедельник, 6 апреля, закрытие границ регионов по решениям местных руководителей назвал недопустимым премьер-министр Михаил Мишустин. В тот же день ему ответил глава Чечни Рамзан Кадыров, ранее объявивший о приостановке движения всех видов транспорта через границу Чечни.

«Если он имел в виду именно Чеченскую Республику, его вводят в заблуждение, дают неправильную информацию. Мы никогда не говорили о закрытии границ и не закрывали их для проезда транзитного транспорта, перевозки продовольствия, медикаментов, оборудования, не принимали меры, которые негативно сказались бы на логистике», — написал Кадыров в своем Telegram-канале. В то же время он подчеркнул, что власти Чечни не будут впускать в республику лиц без местной прописки, и призвал не мешать сплетнями.

7 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал журналистам, что в Кремле не видят противоречий в позициях Мишустина и Кадырова. «Мишустин говорил о недопустимости закрытия регионов, на что из Чечни пришло уточнение, что ни о каком закрытии региона речи не идет», — сказал Песков.

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8 апреля Путин также напомнил главам регионов о необходимости создания условий для возвращения бизнеса в нормальный график работы. По словам Путина, ограничивать необходимо только ту деятельность, которая создает повышенные риски, остальные же предприниматели должны иметь возможность продолжать работу, соблюдая все необходимые санитарные требования и нормы обеспечения безопасности.

За последние сутки в России выявили 1175 случаев заражения COVID-19. Накануне Путин назвал ситуацию непростой, но не безнадежной.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Владимир Путин, коронавирус
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