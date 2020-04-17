Ученые из Франции определили температуру для уничтожения коронавируса

Группа французских ученых из Университета Прованса установила необходимую температуру, при которой коронавирус может полностью погибнуть. Об этом говорится в препринте, размещенном в электронной научной библиотеке bioRxiv.

В ходе эксперимента исследователи нагревали коронавирус до 60 градусов по Цельсию в течение часа и обнаружили, что после теплового воздействия некоторые его штаммы все еще были способны размножаться. Полностью дезактивировать коронавирус удалось после нагрева до 92 градусов в течение 15 минут.

В исследовании ученые использовали клетки почек африканской зеленой обезьяны, зараженные штаммом коронавируса от пациента из Германии. Инфицированные клетки помещались в две пробирки — стерильную и с биоматериалом. При нагреве в чистой среде вирусы погибли, а в нестерильной обстановке коронавирус смог продолжить размножение до уровня, достаточного для заражения человека.

Специалисты пришли к выводу, что стандартного протокола дезактивации может быть достаточно для дезактивации образцов с низкой вирусной нагрузкой. Однако его может не хватить для образцов с высоким содержанием вируса, говорится в исследовании.

Ранее ученые из канадского университета Альберты установили, что препарат ремдесивир, разработанный для лечения лихорадки Эбола, способен блокировать размножение коронавируса.

До этого австралийские ученые из университета Монаша и Королевского госпиталя в Мельбурне пришли к выводу, что препарат ивермектин, одобренный Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), на 99% уменьшает присутствие в клетках вируса SARS-CoV-2, вызывающего болезнь COVID-19.