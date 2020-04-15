Ученые из Канады обнаружили блокирующий коронавирус препарат

Ученые из Университета Альберты (University of Alberta) обнаружили лекарство, блокирующее размножение коронавируса COVID-19. Результаты исследования опубликованы на сайте научного издания Journal of Biological Chemistry.

По его данным, речь идет о препарате «Ремдесивир» (RDV), который был разработан для лечения лихорадки Эбола. По данным ученых, данный препарат тестировался против ближневосточного респираторного синдрома (MERS) и атипичной пневмонии SARS-COV, схожих по структуре РНК с коронавирусом.

«Мы получили практически идентичные результаты с SARS-CoV, MERS-CoV и SARS-CoV-2», — говорится в исследовании.

Вирусологи также пришли к выводу, что «Ремдесивир» можно расценивать в качестве противовирусного средства прямого назначения против действия вируса SARS-CoV-2, вызывающего болезнь COVID-19. Ученые заявили о необходимости проведения клинических испытаний препарата.

В исследовании принимали участие Кэлвин Гордон, Егор Чесноков, Эмма Вулнер, Джейсон Перри, Джой Фэн, Даниэль Портер и Матиас Готте.

Ранее ученые из университета Монаша и Королевского госпиталя в Мельбурне выявили препарат, который на 99% уменьшает присутствие в клетках вируса SARS-CoV-2. В частности, речь идет о препарате ивермектин, одобренном Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). В ходе исследования медики добавили в зараженные коронавирусом клетки ивермектин, а спустя 24 часа доля вирусных РНК в клеточных культурах снизилась на 93%. Через 48 часов присутствие вируса в клетках уменьшилось на 99%.