Ученые нашли подавляющий коронавирус за 48 часов препарат

Австралийские ученые из университета Монаша и Королевского госпиталя в Мельбурне выявили препарат, который на 99% уменьшает присутствие в клетках вируса SARS-CoV-2, вызывающего болезнь COVID-19. Свое исследование они опубликовали в журнале Antiviral Research.

Речь идет об одобренном Всемирной организацией здравоохранения антипаразитном препарате ивермектине. Медики провели лабораторные исследования, добавив в инфицированные коронавирусом клетки через два часа после заражения ивермектин.

Результаты показали, что через 24 часа доля вирусных РНК в клеточных культурах снизилась на 93%. А через 48 часов присутствие вируса в клетках уменьшилось на 99%.

«Однократная обработка способна вызывать уменьшение вируса в 5000 раз за 48 часов в культуре клеток», — говорится в заключении к научной статье. Исследователи отмечают, что таким образом ивермектин приводит практически к полной потере вирусного материала.