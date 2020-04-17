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Пандемия коронавируса ,  
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В Москве штрафы за нарушение самоизоляции распространили на больных ОРВИ

Ранее мэрия сообщила о том, что всем больным с ОРВИ будут ставить диагноз «подозрение на коронавирусную инфекцию», поскольку сиптомы обоих заболеваний на ранних стадиях схожи. Их также будут отправлять на обязательную самоизоляцию

Жителей Москвы, у которых выявили ОРВИ, будут штрафовать в случае нарушения ими режима самоизоляции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на столичный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

»«У больных с ОРВИ будет предписание главного санитарного врача на обязательную самоизоляцию. Значит, на них распространятся все те же правила, что и на нарушителей карантина с подтвержденным диагнозом COVID», — заявили в штабе.

Ранее в четверг, 16 апреля, заммэра Москвы Анастасия Ракова говорила, что всем пациентам с ОРВИ будет ставиться диагноз «подозрение на коронавирус». Таким больным будет выдаваться предписание соблюдать режим самоизоляции в течение 14 дней.

Таким образом, на больных с ОРВИ, нарушивших карантин, будут распространяться все те же правила, что и на нарушителей с подтвержденным COVID-19, отметили в оперштабе. В том числе, таких больных могут госпитализировать или поместить в обсерватор (пункт временного размещения, где за больным устанавливается медицинское наблюдение).

По словам Раковой, отличить раннюю степень коронавирусной инфекции от ОРВИ «достаточно сложно», поэтому всех больных с похожими симптомами автоматически будут подозревать на заболевание коронавирусом.

В Москве все случаи ОРВИ рассмотрят как подозрение на коронавирус
Общество

Она также рассказала, что таким пациентам будут регулярно звонить врачи и выяснять их состояние. В случае его ухудшения больного могут госпитализировать или изменить тактику лечения. Помимо самих пациентов, предписание об обязательной самоизоляции будут выдавать всем, кто с ним проживает.

В начале недели рекомендацию рассматривать любое заболевание ОРВИ как подозрительное на коронавирус дал Минздрав. Специалисты ведомства объяснили это тем, что сезонная заболеваемость ОРВИ снижается, а заболеваемость коронавирусом — растет. Они также считают необходимым использовать препараты для лечения обеих инфекций до того, как будет поставлен окончательный диагноз.

Согласно последним данным оперштаба, в Москве зарегистрировано 16,1 тыс. случаев заражения коронавирусом. Всего в столице умерли 113 человек, еще 1,3 тыс. вылечились. Общее количество заражений COVID-19 в России приблизилось к 28 тыс.

Автор: Мария Лисицына
Теги: коронавирус, штраф, ОРВИ
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