В Москве штрафы за нарушение самоизоляции распространили на больных ОРВИ

Ранее мэрия сообщила о том, что всем больным с ОРВИ будут ставить диагноз «подозрение на коронавирусную инфекцию», поскольку сиптомы обоих заболеваний на ранних стадиях схожи. Их также будут отправлять на обязательную самоизоляцию

Жителей Москвы, у которых выявили ОРВИ, будут штрафовать в случае нарушения ими режима самоизоляции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на столичный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

»«У больных с ОРВИ будет предписание главного санитарного врача на обязательную самоизоляцию. Значит, на них распространятся все те же правила, что и на нарушителей карантина с подтвержденным диагнозом COVID», — заявили в штабе.

Ранее в четверг, 16 апреля, заммэра Москвы Анастасия Ракова говорила, что всем пациентам с ОРВИ будет ставиться диагноз «подозрение на коронавирус». Таким больным будет выдаваться предписание соблюдать режим самоизоляции в течение 14 дней.

Таким образом, на больных с ОРВИ, нарушивших карантин, будут распространяться все те же правила, что и на нарушителей с подтвержденным COVID-19, отметили в оперштабе. В том числе, таких больных могут госпитализировать или поместить в обсерватор (пункт временного размещения, где за больным устанавливается медицинское наблюдение).

По словам Раковой, отличить раннюю степень коронавирусной инфекции от ОРВИ «достаточно сложно», поэтому всех больных с похожими симптомами автоматически будут подозревать на заболевание коронавирусом.