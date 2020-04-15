Академик РАН назвал нулевого пациента с коронавирусом в России

Александр Чучалин (Фото: Елена Никитченко / ТАСС)

Нулевым пациентом с коронавирусом в России оказался мужчина, прилетевший из Милана, он же стал первым в стране выздоровевшим зараженным. Об этом сообщил заведующий кафедрой госпитальной терапии Российского национального исследовательского медицинского университета им. Н. И. Пирогова академик РАН Александр Чучалин в интервью порталу «Православие.ру».

«У нас в России таким нулевым пациентом явился молодой мужчина 40 с лишним лет. Прилетел он из Милана», — сказал Чучалин. Он уточнил, что коронавирус у заболевшего обнаружили быстро, диагностировали его сам Чучалин и главврач инфекционного центра в Коммунарке Денис Проценко.

По словам академика, заразились также отец и мать пациента, с которыми он контактировал.

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