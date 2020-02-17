Первая россиянка заразилась коронавирусом

На круизном лайнера Diamond Princess, стоящем на карантине у берегов Японии, коронавирусом нового типа 2019-nCoV заразилась россиянка. Об этом сообщается в Facebook посольства России в Токио.

«Коронавирус был выявлен у находящейся на борту гражданки России. В ближайшее время россиянку доставят в больницу, где она пройдет курс лечения», — говорится в заявлении дипмиссии. Посольство намерено держать на контроле ситуацию вокруг находящихся на судне россиян.

Запись в facebook пользователя The Embassy of the Russian Federation to Japan

Ранее министр здравоохранения и социального обеспечения Японии Кацунобу Като объявил о 99 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией на лайнере. Таким образом, общее число заболевших среди пассажиров и членов экипажа возросло c 355 до 454 человек. Россиян среди них ранее не было, говорили в посольстве.

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