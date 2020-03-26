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СМИ сообщили детали о первом подтвержденном случае коронавируса в Ухане

Фото: Anthony Kwan / Getty Images

Первым человеком, у которого в декабре прошлого года подтвердился коронавирус, была женщина, продававшая креветки на рынке морепродуктов «Хуанань» в Ухане, сообщает издание Sina.

11 декабря у женщины по фамилии Вэй поднялась температура и она обратилась за медицинской помощью. По ее словам, обычно при недомогании ей становилось лучше после того, как в больнице ей ставили укол. Однако в тот раз не помогли даже два укола. Через пять дней Вэй обратилась в больницу «Сехэ» при Хуачжунском университете науки и технологии.

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К 31 декабря, по данным комитета по здравоохранению Уханя, в первой группе зараженных насчитывались 27 человек. 24 из них имели контакты с рынком «Хунань», при этом четверо — члены одной семьи.

Sina сообщает, что удалось также найти первого зараженного, не имевшего никаких контактов с «Хуананем». Это мужчина по фамилии Чэнь. У него поднялась температура 16 декабря и он обратился в больницу в пригороде Уханя. Пациент так и не смог понять, где заразился, однако предположил, что мог подхватить инфекцию в метро или уже после того, как обратился в больницу. При этом члены его семьи никак не защищалась до того, как ему поставили диагноз, но никто из них не заболел.

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Ранее газета The South China Morning Post (SCMP) со ссылкой на данные властей сообщала, что первый случай заражения новым коронавирусом в Китае обнаружили 17 ноября, а не в декабре, как говорилось сначала. По информации издания, первым в стране предположительно заболел 55-летний житель провинции Хубэй. Всего в ноябре в Китае выявили девять случаев заражения, однако кто из них стал «нулевым пациентом», пока не ясно.

Теги: Китай, коронавирус
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