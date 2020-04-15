В России остался только один регион без коронавируса

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

В Республике Алтай, по данным на утро 15 апреля, не зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом, сообщается на официальном сайте региона. Таким образом, республика осталась единственным регионом России, где не выявлен COVID-19.

По данным на утро 15 апреля, на контроле в регионе находятся

172 человека, ранее вернувшиеся из-за пределов региона, все они здоровы и соблюдают домашний карантин. На коронавирус проверили 1789 человек, их анализы оказались отрицательными. При этом в Республике Алтай до 30 апреля действует режим самоизоляции.

По данным на 14 апреля, случаи заражения COVID-19 не были зафиксированы только в двух российских регионах — в Республике Алтай и на Чукотке. Однако 15 апреля оперштаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что в Чукотском автономном округе выявляли первый случай заражения.