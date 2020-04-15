Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 2 млн человек

На первом месте по числу зараженных и умерших от коронавируса — Соединенные Штаты. В тройке самых пострадавших стран остаются Испания и Италия, Россия на 15-м месте

Фото: Angel Garcia / Bloomberg

Общее число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 2 млн. Об этом свидетельствуют актуальные данные университета Джонса Хопкинса.

Наиболее непростая ситуация в мире в США. Там с момента начала эпидемии заболели 609 тыс. человек, более 26 тыс. умерли. Лидерами по числу летальных исходов остаются штаты Нью-Йорк и Нью-Джерси, на которые приходится почти 50% смертей. Более 1000 человек умерли в Мичигане и Луизиане. Для сравнения, в штате Вайоминг за все время пандемии от коронавируса скончался один человек.

Сложной остается обстановка и в Бельгии, где из 33 тыс. заболевших умерли более 4,4 тыс. человек. Власти страны указывают, что непростая ситуация остается в домах престарелых, где не проведено масштабное тестирование. Схожие проблемы в Нидерландах, Швеции и Дании.

Университет Хопкинса на своем ресурсе, где отображаются данные по числу заболевших, собранные из официальных ресурсов международных организаций и отдельных стран, уже сообщал о превышении планки в 2 млн больных. Однако после корректировки статистики по некоторым странам, в том числе европейским, ученые снизили оценку числа случаев заражения.