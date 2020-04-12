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Пандемия коронавируса ,  
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Заболевший COVID-19 Джонсон поблагодарил медиков за спасение своей жизни

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который уже неделю находится в больнице с коронавирусом после ухудшения своего состояния, поблагодарил медицинский персонал клиники, пишет Sky News.

Общаясь с друзьями, Джонсон сказал, что «обязан своей жизнью» врачам и медсестрам. Глава британского правительства добавил, что «не знает, как благодарить» медперсонал клиники.

Бориса Джонсона перевели из интенсивной терапии в обычную палату
Политика

О своем заражении коронавирусом Джонсон сообщил 27 марта. У него была повышенная температура и постоянный кашель. Премьер изолировался дома и продолжал работать. Позже о симптомах COVID-19 заявила и беременная невеста Джонсона Керри Саймондс.

После того, как на протяжении десяти дней у 55-летнего политика сохранялись симптомы заболевания, его госпитализировали. 6 апреля состояние премьера ухудшилось и его перевели в реанимацию. Временно исполнять обязанности главы правительства стал министр иностранных дел страны Доминик Рааб.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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8 апреля британские власти сообщили, что состояние Джонсона улучшилось — он начал вставать с кровати и общаться с окружающими. На следующий день пациента перевели из отделения интенсивной терапии в обычную палату.

10 апреля The Times со ссылкой на источники в британском правительстве писал, что для возвращения Джонсона к исполнению своих обязанностей на посту главы кабмина потребуется месяц.

Теги: Борис Джонсон, коронавирус, Великобритания
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