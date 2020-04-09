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Пандемия коронавируса ,  
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Бориса Джонсона перевели из интенсивной терапии в обычную палату

Больница святого Фомы (Фото: Peter Summers / Getty Images)

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон покинул отделение интенсивной терапии, где он находился из-за заражения коронавирусом, сообщает Reuters со ссылкой на заявление представителя канцелярии главы британского правительства.

«Сегодня вечером премьер-министр был переведен из отделения интенсивной терапии в палату, где за его состоянием на раннем этапе выздоровления будут внимательно наблюдать», — сообщили в канцелярии.

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О том, что Джонсон заразился коронавирусом, стало известно 27 марта.

5 апреля его госпитализировали в больницу святого Фомы в Лондоне.Тогда в правительстве это назвали мерой предосторожности. Однако позже состояние политика резко ухудшилось и его перевели в реанимацию.

Место Бориса Джонсона во главе правительства временно занял министр иностранных дел Доминик Рааб.

Теги: коронавирус, Борис Джонсон, интенсивная терапия
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