СМИ назвали возможные сроки возвращения Джонсона к работе

Борис Джонсон (Фото: Matt Dunham / Getty Images)

Премьер-министру Великобритании Борису Джонсону, заразившемуся коронавирусом, может понадобиться месяц для возвращения к исполнению своих обязанностей. Об этом сообщает The Times со ссылкой на источники в правительстве.

По данным собеседников, даже тогда премьеру придется постепенно возвращаться к работе.

Накануне Джонсона перевели в обычную палату из отделения интенсивной терапии. О том, что британский премьер заразился коронавирусом, стало известно 27 марта. В начале апреля его госпитализировали, так как у него в течение десяти дней не проходили симптомы заболевания.

Впоследствии состояние Джонсона ухудшилось и его перевели в реанимацию. Полномочия премьер-министра временно исполняет министр иностранных дел Доминик Рааб.