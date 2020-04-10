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СМИ назвали возможные сроки возвращения Джонсона к работе

Борис Джонсон (Фото: Matt Dunham / Getty Images)

Премьер-министру Великобритании Борису Джонсону, заразившемуся коронавирусом, может понадобиться месяц для возвращения к исполнению своих обязанностей. Об этом сообщает The Times со ссылкой на источники в правительстве.

По данным собеседников, даже тогда премьеру придется постепенно возвращаться к работе.

Накануне Джонсона перевели в обычную палату из отделения интенсивной терапии. О том, что британский премьер заразился коронавирусом, стало известно 27 марта. В начале апреля его госпитализировали, так как у него в течение десяти дней не проходили симптомы заболевания.

Бориса Джонсона перевели из интенсивной терапии в обычную палату
Политика

Впоследствии состояние Джонсона ухудшилось и его перевели в реанимацию. Полномочия премьер-министра временно исполняет министр иностранных дел Доминик Рааб.

После перевода из реанимации на Даунинг-стрит рассказали, что Джонсон находится на ранней стадии выздоровления и «в чрезвычайно хорошем настроении». В отделении его лечили с помощью кислородной терапии, однако ему не понадобилась искусственная вентиляция легких.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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Теги: Борис Джонсон, Великобритания, коронавирус
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