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Беременная невеста Джонсона сообщила о своих симптомах коронавируса

Саймондс рассказала, что провела в постели неделю, но сейчас чувствует себя лучше. Сам Джонсон уже больше недели находится на домашнем карантине из-за заражения коронавирусом. Ранее пара заявляла, что ждут ребенка в начале лета
Фото: Toby Melville / Reuters

Невеста британского премьер-министра Бориса Джонсона Керри Саймондс, которая сейчас ждет ребенка, сообщила, что у нее симптомы коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом она написала в своем Twitter.

«Прошлую неделю я провела в постели с основными симптомами коронавируса. Мне не нужно было делать тест, и после семидневного отдыха я чувствую себя лучше», — пишет Саймондс.

О своем заражении коронавирусом Джонсон сообщил 27 марта. Он рассказал, что сдал анализы после того, как начал постоянно кашлять, и у него поднялась температура.

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Умерли
Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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Премьер находится на домашнем карантине, откуда продолжает работать дистанционно. По словам Джонсона, технологии позволяют ему поддерживать постоянный контакт с членами правительства и быть в курсе ситуации с COVID-19 в Великобритании.

Накануне самоизоляции глава правительства получил традиционную аудиенцию у королевы Елизаветы II. Однако из-за введенных в стране карантинных мер она прошла без личного контакта, а по телефону.

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По актуальным данным американского университета Джона Хопкинса, к вечеру 4 апреля в Великобритании зафиксировано 42,4 тыс. случаев заболевания COVID-19. Страна находится на восьмом месте по числу зараженных в мире. Жертвами коронавируса в Соединенном Королевстве стали 4320 человек. Еще 215 выздоровели.

24 марта Джонсон объявил карантин по всей стране минимум на три недели. Британцам разрешили выходить из своих домов только за продуктами и предметами первой необходимости, для поездок на работу, занятий спортом или за медпомощью.

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Позже премьер-министр обратился в письме к жителям Великобритании и заявил, что ситуация с коронавирусом в стране будет ухудшаться. Чтобы быстрее вернуться к обычной жизни, Джонсон призвал соотечественников строже соблюдать карантинные меры.

Автор: Михаил Котляр
Теги: Великобритания, коронавирус, Борис Джонсон
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