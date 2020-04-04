Беременная невеста Джонсона сообщила о своих симптомах коронавируса
Невеста британского премьер-министра Бориса Джонсона Керри Саймондс, которая сейчас ждет ребенка, сообщила, что у нее симптомы коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом она написала в своем Twitter.
«Прошлую неделю я провела в постели с основными симптомами коронавируса. Мне не нужно было делать тест, и после семидневного отдыха я чувствую себя лучше», — пишет Саймондс.
О своем заражении коронавирусом Джонсон сообщил 27 марта. Он рассказал, что сдал анализы после того, как начал постоянно кашлять, и у него поднялась температура.
Роспотребнадзор, mos.ru
Премьер находится на домашнем карантине, откуда продолжает работать дистанционно. По словам Джонсона, технологии позволяют ему поддерживать постоянный контакт с членами правительства и быть в курсе ситуации с COVID-19 в Великобритании.