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Бориса Джонсона госпитализировали из-за коронавируса

На Даунинг-стрит госпитализацию назвали мерой предосторожности, так как у 55-летнего премьера уже несколько дней остаются симптомы заболевания
Фото: Matt Dunham / AP

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, у которого ранее диагностировали коронавирусную инфекцию COVID-19, госпитализирован для проведения обследования. Об этом говорится в заявлении Даунинг-стрит.

Отмечается, что такое решение было принято по совету лечащего врача Джонсона. В канцелярии премьера назвали госпитализацию мерой предосторожности, поскольку симптомы заболевания сохраняются у политика в течение десяти дней после того, как ему поставили диагноз.

По данным Би-би-си, Джонсон останется в больнице на ночь для проведения анализов. Также отмечается, что премьер продолжит курировать работу кабмина, однако следующее заседание правительства по борьбе с пандемией, которое состоится утром 6 апреля, пройдет под председательством министра иностранных дел Доминика Рааба.

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О том, что Джонсон заразился коронавирусной инфекцией, стало известно 27 марта. Премьер рассказал тогда, что решил сдать анализы после того, как у него появились «умеренные» симптомы заболевания — повышенная температура и постоянный кашель.Политик решил самоизолироваться и работать из дома.

В четверг, 2 апреля, Джонсон опубликовал в своем Twitter видеообращение, в котором рассказал, что чувствует себя лучше, но у него еще остается высокая температура, поэтому он продолжает самоизоляцию.

Невеста Джонсона Кэрри Саймондс, которая ожидает ребенка от премьера, 4 апреля рассказала, что провела неделю в постели с симптомами Covid-19. По словам Саймондс, сейчас ее состояние улучшилось.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru

По состоянию на 5 апреля в Великобритании подтверждено 47,8 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией, от осложнений, вызванных заболеванием, умерли 4,9 тыс. человек. С 24 марта в стране действует карантин, британцам разрешено выходить из своих домов только за продуктами и предметами первой необходимости, для поездок на работу, занятий спортом или за медпомощью.

25 марта стало известно, что COVID-19 заразился наследник британского престола принц Уэльский Чарльз, которому исполнился 71 год. Позднее королевская семья сообщила, что Чарльз вылечился и вышел из режима самоизоляции.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Великобритания, коронавирус, Борис Джонсон
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