Бориса Джонсона госпитализировали из-за коронавируса

На Даунинг-стрит госпитализацию назвали мерой предосторожности, так как у 55-летнего премьера уже несколько дней остаются симптомы заболевания

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, у которого ранее диагностировали коронавирусную инфекцию COVID-19, госпитализирован для проведения обследования. Об этом говорится в заявлении Даунинг-стрит.

Отмечается, что такое решение было принято по совету лечащего врача Джонсона. В канцелярии премьера назвали госпитализацию мерой предосторожности, поскольку симптомы заболевания сохраняются у политика в течение десяти дней после того, как ему поставили диагноз.

По данным Би-би-си, Джонсон останется в больнице на ночь для проведения анализов. Также отмечается, что премьер продолжит курировать работу кабмина, однако следующее заседание правительства по борьбе с пандемией, которое состоится утром 6 апреля, пройдет под председательством министра иностранных дел Доминика Рааба.

О том, что Джонсон заразился коронавирусной инфекцией, стало известно 27 марта. Премьер рассказал тогда, что решил сдать анализы после того, как у него появились «умеренные» симптомы заболевания — повышенная температура и постоянный кашель.Политик решил самоизолироваться и работать из дома.