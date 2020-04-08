Власти Великобритании сообщили об улучшении состояния Бориса Джонсона

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 9 апреля
USD ЦБ: 75,75 (+0,29) Quote, 13:30
Курс евро на 9 апреля
EUR ЦБ: 82,23 (+0,22) Quote, 13:30
В Москве умерли семь человек с коронавирусом Общество, 21:34 Овсянников покинет пост замминистра после скандала в аэропорту Ижевска Политика, 21:32 CМИ узнали о предупреждении Белого дома разведкой о вирусе в ноябре Общество, 21:32 Собянин заявил о невозможности остановить стройку в Москве из-за пандемии Общество, 21:21 Шойгу обратился в СК из-за сноса советских памятников за рубежом Общество, 21:10 Менеджер Нурмагомедова заявил об отсутствии вины UFC в срыве боя Спорт, 21:07 Мэр Москвы назвал бессмысленным закрытие предприятий не из сферы услуг Общество, 20:59 Самообучение на карантине: что почитать, чему научиться и где «побывать» Экономика образования, 20:59  ДНР и Украина договорились о новом обмене пленными до Пасхи Политика, 20:56 «Газпром» разместил бонды на €1 млрд под 2,95% годовых Бизнес, 20:56 Что нового ученые узнали о COVID-19 Общество, 20:52 Власти Великобритании сообщили об улучшении состояния Бориса Джонсона Общество, 20:49 Глава McDonald's отказался от половины своей зарплаты из-за вируса Бизнес, 20:49 СМИ узнали о выздоровлении бывшего капитана сборной Италии от COVID-19 Спорт, 20:41
Пандемия коронавируса ,  
0 

Власти Великобритании сообщили об улучшении состояния Бориса Джонсона

Фото: Peter Summers / Getty Images

Состояние госпитализированного с коронавирусом премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона улучшается, сообщил министр финансов Риши Сунак, передает Reuters.

«Премьер-министр остается в реанимации, где его состояние улучшается», — сказал Сунак на ежедневной правительственной пресс-конференции по коронавирусу.

Он уточнил, что Джонсон уже может сидеть на кровати и общаться с окружающими.

6 апреля Бориса Джонсона, у которого ранее подтвердили коронавирус, госпитализировали в больницу святого Фомы в Лондоне. В правительстве это назвали мерой предосторожности, так как симптомы заболевания у политика сохранялись в течение десяти дней. Позже стало известно о резком ухудшении состояния Джонсона и переводе премьер-министра в реанимацию. Место Бориса Джонсона во главе правительства временно занял министр иностранных дел Доминик Рааб.

Елизавета II вспомнила о Второй мировой в обращении к нации из-за вируса
Политика

7 апреля Reuters сообщил со ссылкой на свои источники, что состояние премьера остается без изменений. Глава канцелярии кабинета министров Майкл Гоув заявил, что Джонсона не подключали к аппарату ИВЛ, однако, по его словам, премьер-министр получил кислородную поддержку.

В Великобритании, по данным местного минздрава, коронавирусом заразились 60 733 человека, 7097 заболевших умерли.

Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
Читать подробнее

Теги: Великобритания, Борис Джонсон, коронавирус
Материалы по теме
ЦБ предупредил об угрозе второй волны коронавируса
Экономика
Кремль заявил об отсутствии просьб Лондона о помощи в лечении Джонсона
Политика
Королеву Великобритании проинформировали о самочувствии премьера Джонсона
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter