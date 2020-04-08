Власти Великобритании сообщили об улучшении состояния Бориса Джонсона

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Состояние госпитализированного с коронавирусом премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона улучшается, сообщил министр финансов Риши Сунак, передает Reuters.

«Премьер-министр остается в реанимации, где его состояние улучшается», — сказал Сунак на ежедневной правительственной пресс-конференции по коронавирусу.

Он уточнил, что Джонсон уже может сидеть на кровати и общаться с окружающими.

6 апреля Бориса Джонсона, у которого ранее подтвердили коронавирус, госпитализировали в больницу святого Фомы в Лондоне. В правительстве это назвали мерой предосторожности, так как симптомы заболевания у политика сохранялись в течение десяти дней. Позже стало известно о резком ухудшении состояния Джонсона и переводе премьер-министра в реанимацию. Место Бориса Джонсона во главе правительства временно занял министр иностранных дел Доминик Рааб.