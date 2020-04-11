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В Москве за нарушение домашнего карантина оштрафовали 26 человек

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

В Москве за нарушение правил соблюдения домашнего карантина оштрафовали всего 26 заболевших коронавирусной инфекцией, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного объединения административно-технических инспекций (ОАТИ).

За последние два дня в столице зарегистрировали 12 случаев нарушения домашнего карантина пациентами с подтвержденным коронавирусом, уточняется в сообщении. Все нарушители помещены на принудительное лечение в обсерваторы в районах Царицыно, Крылатское и Химки.

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1 апреля президент России Владимир Путин утвердил новые штрафы за нарушения карантина. Поправки в КоАП ввели штрафы для граждан в размере от 15 тыс. до 40 тыс. руб. за нарушение санитарно-эпидемиологических мер, которое повлекло угрозу распространения заболевания.

Власти Москвы разрешили 23 марта проходить лечение на дому при легкой форме коронавирусной инфекции. Заболевший должен находиться под медицинским наблюдением на строгом домашнем карантине вплоть до полного выздоровления, подтвержденного отрицательным тестом на коронавирус.

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3 апреля заммэра Москвы Анастасия Ракова сообщила, что 836 заболевших в столице находятся на домашнем карантине. Она заявила, что решение о домашнем режиме оправдало себя, поскольку только 2% из этой категории зараженных позже понадобилась медицинская помощь в стационаре. Отправлять всех пациентов с легкими симптомами на госпитализацию, по ее словам, нет смысла, тогда они будут занимать необходимые другим места.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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Теги: коронавирус, Москва
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