В Москве за нарушение домашнего карантина оштрафовали 26 человек

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

В Москве за нарушение правил соблюдения домашнего карантина оштрафовали всего 26 заболевших коронавирусной инфекцией, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного объединения административно-технических инспекций (ОАТИ).

За последние два дня в столице зарегистрировали 12 случаев нарушения домашнего карантина пациентами с подтвержденным коронавирусом, уточняется в сообщении. Все нарушители помещены на принудительное лечение в обсерваторы в районах Царицыно, Крылатское и Химки.

1 апреля президент России Владимир Путин утвердил новые штрафы за нарушения карантина. Поправки в КоАП ввели штрафы для граждан в размере от 15 тыс. до 40 тыс. руб. за нарушение санитарно-эпидемиологических мер, которое повлекло угрозу распространения заболевания.

Власти Москвы разрешили 23 марта проходить лечение на дому при легкой форме коронавирусной инфекции. Заболевший должен находиться под медицинским наблюдением на строгом домашнем карантине вплоть до полного выздоровления, подтвержденного отрицательным тестом на коронавирус.