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Мурашко заявил о не осознающих ответственность из-за вируса россиянах

Россияне до конца не поняли, насколько важно для них соблюдать антивирусные меры, заявил Мурашко. Вопрос о том, следует ли ужесточить ограничения, власти примут по итогам недели, сообщил министр
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Россияне полностью не осознали ситуацию с распространением коронавируса в стране, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко, передает ТАСС.

«Мы видим, что население, к сожалению, не прочувствовало всю ответственность и всю полноту мер, которую нужно соблюдать для себя, и, к сожалению, пока мы видим, что в глобальном масштабе у населения России нет общего осмысления ситуации», — сказал он.

Несмотря на это, «многие уже поняли, что риски прямые существуют», в особенности пожилые люди, отметил Мурашко. «Мы видим в том числе снижение плановых пациентов, проходящих амбулаторное лечение, там, где можно это лечение отложить», — сообщил он.

По его словам, ужесточать ли антивирусные меры для населения, власти решат по итогам недели.

В Москве ввели новые ограничительные меры
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За последние сутки в России выявили еще 1667 заразившихся коронавирусом. Общее количество подтвержденных случаев с начала эпидемии в стране выросло до 13 584 человек, умерли за это время 106 пациентов с COVID-19.

Большая часть случаев заражения и летальных исходов приходится на Москву (8852 инфицированных и 58 смертей). После того как накануне, 10 апреля, в ней выявили рекордное число заразившихся — 1786, столичные власти объявили о введении электронных пропусков и ужесточили антивирусные меры. В городе временно перестанут работать предприятия и организации, чей вид деятельности подпадает под ограничение. Это в том числе компании сферы турима, кинопроизводства, аренды и строительства (за исключением возведения больниц и объектов общественного транспорта). Также в столице станет недоступен каршеринг, а работа такси будет ограничена.

Автор: Виктория Полякова
Теги: коронавирус, Михаил Мурашко, Россия
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