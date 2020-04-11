Мурашко заявил о не осознающих ответственность из-за вируса россиянах

Россияне до конца не поняли, насколько важно для них соблюдать антивирусные меры, заявил Мурашко. Вопрос о том, следует ли ужесточить ограничения, власти примут по итогам недели, сообщил министр

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Россияне полностью не осознали ситуацию с распространением коронавируса в стране, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко, передает ТАСС.

«Мы видим, что население, к сожалению, не прочувствовало всю ответственность и всю полноту мер, которую нужно соблюдать для себя, и, к сожалению, пока мы видим, что в глобальном масштабе у населения России нет общего осмысления ситуации», — сказал он.

Несмотря на это, «многие уже поняли, что риски прямые существуют», в особенности пожилые люди, отметил Мурашко. «Мы видим в том числе снижение плановых пациентов, проходящих амбулаторное лечение, там, где можно это лечение отложить», — сообщил он.

По его словам, ужесточать ли антивирусные меры для населения, власти решат по итогам недели.