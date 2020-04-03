Власти Москвы назвали количество находящихся на лечении дома c COVID-19

Режим содержания дома людей, у которых инфекция коронавируса протекает в легкой форме, оправдал себя, заявила заммэра Москвы Анастасия Ракова. Всего таких случаев в столице насчитывается 836, уточнила она

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Количество жителей Москвы, которым разрешили дома лечиться от коронавирусной инфекции COVID-19, достигло 836 человек. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова. По ее словам, решение разрешить лечиться дома оправдало себя, поскольку только 2% из этой категории зараженных позже понадобилась медицинская помощь в стационаре.

«Только 2% из 836 человек в последующем были госпитализированы. По большому счету, мы не видим какое-то ухудшение, если человек остается дома», — сказала Ракова в интервью программе «Прямой эфир» на телеканале «Россия-1» (цитата по ТАСС).

Ракова уточнила, что находиться в больнице людям, у которых болезнь протекает в легкой форме или без симптомов, «нет смысла». Это неудобно для самого пациента и для общества, поскольку «он занимает койку, которая нужна кому-то другому».

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