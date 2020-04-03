Власти Москвы назвали количество находящихся на лечении дома c COVID-19
Количество жителей Москвы, которым разрешили дома лечиться от коронавирусной инфекции COVID-19, достигло 836 человек. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова. По ее словам, решение разрешить лечиться дома оправдало себя, поскольку только 2% из этой категории зараженных позже понадобилась медицинская помощь в стационаре.
«Только 2% из 836 человек в последующем были госпитализированы. По большому счету, мы не видим какое-то ухудшение, если человек остается дома», — сказала Ракова в интервью программе «Прямой эфир» на телеканале «Россия-1» (цитата по ТАСС).
Ракова уточнила, что находиться в больнице людям, у которых болезнь протекает в легкой форме или без симптомов, «нет смысла». Это неудобно для самого пациента и для общества, поскольку «он занимает койку, которая нужна кому-то другому».
Роспотребнадзор, mos.ru
В пятницу, 3 апреля, в столице впервые начали использовать систему социального мониторинга для проверки местонахождения больных коронавирусной инфекцией. Смартфоны с предустановленным приложением «Социальный мониторинг» уже передали первым заболевшим коронавирусом. Система позволяет отслеживать местонахождение больного, который обязан не покидать свое жилище. Разработанное по заказу мэрии приложение «Социальный мониторинг» — программа на телефоне, другие приложения на него установить нельзя, как и использовать аппарат для связи, кроме вызова экстренных служб.