Власти Москвы назвали количество находящихся на лечении дома c COVID-19

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаБлизкие люди
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 28 марта
USD ЦБ: 77,73 (-0,99) Quote, 28 мар, 00:03
Курс евро на 28 марта
EUR ЦБ: 85,74 (-0,23) Quote, 28 мар, 00:03
Двух генералов МВД арестовали по делу о злоупотреблению полномочиями Общество, 20:53 В США умер трехкратный обладатель премии «Грэмми» Билл Уизерс Общество, 20:45 Власти Петербурга заявили об отсутствии планов закрывать город Общество, 20:37 Google запустила отслеживающий передвижения людей при пандемии сервис Технологии и медиа, 20:32 Дзюба назвал подлыми предложения аннулировать результаты сезона Спорт, 20:19 Путин попросил Новака на переговорах ОПЕК+ учитывать интересы партнеров Экономика, 20:17 Изоляция или социализация: как VR повлияет на человеческое общение Индустрия 4.0, 20:14  Власти Москвы пообещали отмену платежей в обмен на снижение ставок аренды Бизнес, 20:10 Московский велопрокат заработает 10 апреля для курьеров и волонтеров Общество, 20:08 «Бавария» продлила контракт с главным тренером до 2023 года Спорт, 20:03 ВОЗ оценила темпы распространения коронавируса в России Общество, 19:54 Власти Москвы назвали количество находящихся на лечении дома c COVID-19 Общество, 19:44 Путин подписал закон об онлайн-продаже лекарств Общество, 19:40 Путин заявил о готовности сократить добычу нефти вместе с ОПЕК+ и США Экономика, 19:37
Пандемия коронавируса ,  
0 

Власти Москвы назвали количество находящихся на лечении дома c COVID-19

Режим содержания дома людей, у которых инфекция коронавируса протекает в легкой форме, оправдал себя, заявила заммэра Москвы Анастасия Ракова. Всего таких случаев в столице насчитывается 836, уточнила она
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Количество жителей Москвы, которым разрешили дома лечиться от коронавирусной инфекции COVID-19, достигло 836 человек. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова. По ее словам, решение разрешить лечиться дома оправдало себя, поскольку только 2% из этой категории зараженных позже понадобилась медицинская помощь в стационаре.

«Только 2% из 836 человек в последующем были госпитализированы. По большому счету, мы не видим какое-то ухудшение, если человек остается дома», — сказала Ракова в интервью программе «Прямой эфир» на телеканале «Россия-1» (цитата по ТАСС).

Ракова уточнила, что находиться в больнице людям, у которых болезнь протекает в легкой форме или без симптомов, «нет смысла». Это неудобно для самого пациента и для общества, поскольку «он занимает койку, которая нужна кому-то другому».

Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
Читать подробнее

В пятницу, 3 апреля, в столице впервые начали использовать систему социального мониторинга для проверки местонахождения больных коронавирусной инфекцией. Смартфоны с предустановленным приложением «Социальный мониторинг» уже передали первым заболевшим коронавирусом. Система позволяет отслеживать местонахождение больного, который обязан не покидать свое жилище. Разработанное по заказу мэрии приложение «Социальный мониторинг» — программа на телефоне, другие приложения на него установить нельзя, как и использовать аппарат для связи, кроме вызова экстренных служб.

В мэрии уточнили, что приложение будет использоваться только для контроля за больными, на всех жителей Москвы этот порядок распространять не будут.

В Москве оштрафовали первых трех нарушителей режима самоизоляции
Общество

Кроме того, в Москве создали базу фотографий заболевших коронавирусом. Как пояснил спикер Мосгордумы Алексей Шапошников, для контроля за соблюдением самоизоляции заболевшими коронавирусом будут использоваться цифровые технологии мониторинга. Фотографировать заболевших коронавирусом будут при оформлении документов о самоизоляции.

Автор: Владислав Гордеев
Теги: мэрия Москвы, коронавирус, Анастасия Ракова
Материалы по теме
В Москве создали базу фото заболевших COVID-19
Общество
Патриарх Кирилл начал объезд вокруг Москвы с молитвой от коронавируса
Общество
Власти Москвы пообещали отмену платежей в обмен на снижение ставок аренды
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter