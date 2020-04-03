В Москве запустили мобильное приложение для контроля пациентов с COVID-19

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Власти Москвы впервые начали использовать систему социального мониторинга для проверки местонахождения больных коронавирусной инфекцией, сообщили РБК в департаменте информационных технологий Москвы. Смартфоны с предустановленным приложением «Социальный мониторинг» уже передали первым заболевшим коронавирусом.

«Современные технологии помогают городу мгновенно получать сигнал о том, что пациент с коронавирусом, который обязан лечиться дома, нарушает карантин и подвергает опасности жизнь и здоровье других горожан», — сообщил руководитель департамента Эдуард Лысенко.

Разработанное по заказу мэрии приложение «Социальный мониторинг» — программа на телефоне, другие приложения на него установить нельзя, как и использовать аппарат для связи, кроме вызова экстренных служб.

«Приложением будут пользоваться только пациенты с подтвержденным COVID-19. Использовать его для всех жителей Москвы не планируется», — подчеркнул Лысенко.