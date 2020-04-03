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Пандемия коронавируса ,  
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В Москве запустили мобильное приложение для контроля пациентов с COVID-19

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Власти Москвы впервые начали использовать систему социального мониторинга для проверки местонахождения больных коронавирусной инфекцией, сообщили РБК в департаменте информационных технологий Москвы. Смартфоны с предустановленным приложением «Социальный мониторинг» уже передали первым заболевшим коронавирусом.

«Современные технологии помогают городу мгновенно получать сигнал о том, что пациент с коронавирусом, который обязан лечиться дома, нарушает карантин и подвергает опасности жизнь и здоровье других горожан», — сообщил руководитель департамента Эдуард Лысенко.

Разработанное по заказу мэрии приложение «Социальный мониторинг» — программа на телефоне, другие приложения на него установить нельзя, как и использовать аппарат для связи, кроме вызова экстренных служб.

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«Приложением будут пользоваться только пациенты с подтвержденным COVID-19. Использовать его для всех жителей Москвы не планируется», — подчеркнул Лысенко.

«Социальный мониторинг» автоматически считывает геолокацию владельца телефона. Приложение не отслеживает все перемещения пользователя, а только проверяет его местонахождение по зарегистрированному адресу, утверждают в мэрии. Дополнительно «Социальный мониторинг» будет периодически запрашивать у владельца фотографию, которая должна подтвердить его местонахождение.

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Если заболевший нарушит карантин, приложение сообщит об этом столичному оперативному штабу, пациента госпитализируют.

Ранее в департаменте информационных технологий Москвы отмечали, что приложение не планируют использовать в отношении всех жителей столицы.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий уголовную ответственность за нарушение специальных мер во время пандемии коронавируса. В соответствии с документом, если нарушение этих правил привело к массовому заражению, нарушитель может быть наказан лишением свободы до двух лет, ограничением свободы или принудительными работами, а также штрафом от 500 тыс. до 700 тыс. руб. Самовольное нарушение карантина, которое привело к смерти одного человека, может наказываться лишением свободы от трех до пяти лет или штрафом в размере от 1 млн до 2 млн руб.

Также Путин утвердил поправки в КоАП, которые водят увеличенные штрафы за нарушение санитарно-эпидемиологических мер. Для граждан сумма штрафа составит от 15 тыс. до 40 тыс. руб.; для должностных лиц — от 50 тыс. до 150 тыс. руб. либо приостановка деятельности на три месяца.

Теги: мониторинг, коронавирус, Москве
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