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Автор закона исключил штрафы за поездку вдвоем в одной машине в Москве

Разработавший закон о штрафах за нарушение норм самоизоляции депутат заверил, что за поездку в одной машине более одного человека штрафовать не будут. Ранее спикер Мосгордумы заявил, что такое будет караться штрафом
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

За передвижение по Москве на личных автомобилях более одного человека в одной машине никаких штрафов не предусмотрено, заявил «Интерфаксу» депутат Мосгордумы Кирилл Щитов, внесший в столичный парламент проект поправок в городской кодекс об административных правонарушениях.

Принятый Мосгордумой закон вводит штрафы за невыполнение гражданами требований властей столицы, направленных на обеспечение режима повышенной готовности на территории города. Пункт 10.1 указа мэра Москвы Сергея Собянина обязывает «граждан соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метра», однако, по словам Щитова, это требование личного автотранспорта не касается.

«Социальное дистанцирование 1,5 метра — это требование для общественного транспорта. На такси это не распространяется. А про личный транспорт в указе мэра нет вообще никаких ограничений по количеству людей в салоне», — пояснил депутат.

В указе Собянина действительно отмечено, что норма о соблюдении дистанции в 1,5 м между людьми не распространяется на «случаи оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси». Однако других исключений нет, сказано лишь, что соблюдать дистанцию все обязаны «в том числе в общественных местах и общественном транспорте».

В пятницу, 3 апреля, спикер Мосгордумы Алексей Шапошников заявил в эфире передачи «Время покажет» на «Первом канале», что передвигаться по столице во время действия режима самоизоляции можно будет только по одному человеку в машине.

«Он [москвич] не может посадить второго, третьего, четвертого [пассажиров]», — указал Шапошников и отметил, что в противном случае будет нарушена дистанция 1,5 м, за что предусмотрен штраф.

Спикер Мосгордумы сообщил о штрафах из-за езды вдвоем на машине по Москве
Общество

По словам спикера, вдвоем и больше в личной машине по Москве смогут ездить только те, кто и так живет вместе. «Они находятся на совместной самоизоляции, то есть, если что-то у них есть, они уже друг с другом пересеклись», — пояснил он. Шапошников добавил, что перед поездкой людям таки нужно взять с собой паспорта.

Принятый Мосгордумой закон предусматривает за нарушение норм самоизоляции с использованием автомобиля повышенный, до 5 тыс. руб. (с обычных 4 тыс. руб.) штраф, при этом машина может быть задержана и направлена на спецстоянку. При этом Щитов 2 апреля назвал эту норму «спящей».

«Пока даже если вы на своем автомобиле проехались в другой район, купили там продукты, потому что дешевле, или другой ассортимент — ничего страшного, никто вас за это не оштрафует, — сказал он. — Но, если вы на своем автомобиле приехали в парк закрытый, пролезли через ограду и пошли гулять, конечно, это уже нарушение».

Депутат не исключил, что в ближайшем будущем эти «достаточно мягкие» правила будут ужесточены: «Могут вводиться специальные режимы пользования личным транспортом». В этой ситуации и начнет действовать норма о наказании за нарушение режима с использованием транспортного средства, пояснил Щитов.

3 апреля в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве уточнили правила поездок на автомобилях в городе. Там сообщили, что граждане могут поехать на личных машинах или на такси в другой район в случае серьезной необходимости.

«При этом вас может остановить сотрудник правоохранительных органов и уточнить цель поездки. С собой должен быть паспорт или другой документ, удостоверяющий личность», — сообщили в штабе.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Мосгордума, штраф, коронавирус
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