Автор закона исключил штрафы за поездку вдвоем в одной машине в Москве

Разработавший закон о штрафах за нарушение норм самоизоляции депутат заверил, что за поездку в одной машине более одного человека штрафовать не будут. Ранее спикер Мосгордумы заявил, что такое будет караться штрафом

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

За передвижение по Москве на личных автомобилях более одного человека в одной машине никаких штрафов не предусмотрено, заявил «Интерфаксу» депутат Мосгордумы Кирилл Щитов, внесший в столичный парламент проект поправок в городской кодекс об административных правонарушениях.

Принятый Мосгордумой закон вводит штрафы за невыполнение гражданами требований властей столицы, направленных на обеспечение режима повышенной готовности на территории города. Пункт 10.1 указа мэра Москвы Сергея Собянина обязывает «граждан соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метра», однако, по словам Щитова, это требование личного автотранспорта не касается.

«Социальное дистанцирование 1,5 метра — это требование для общественного транспорта. На такси это не распространяется. А про личный транспорт в указе мэра нет вообще никаких ограничений по количеству людей в салоне», — пояснил депутат.

В указе Собянина действительно отмечено, что норма о соблюдении дистанции в 1,5 м между людьми не распространяется на «случаи оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси». Однако других исключений нет, сказано лишь, что соблюдать дистанцию все обязаны «в том числе в общественных местах и общественном транспорте».

В пятницу, 3 апреля, спикер Мосгордумы Алексей Шапошников заявил в эфире передачи «Время покажет» на «Первом канале», что передвигаться по столице во время действия режима самоизоляции можно будет только по одному человеку в машине.