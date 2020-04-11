В Москве за сутки от коронавируса вылечились еще 149 пациентов

Больничный корпус в Коммунарке (Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»)

В Москве за последние сутки выздоровели еще 149 человек с подтвержденным коронавирусом. Об этом сообщает столичный оперштаб со ссылкой на заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасию Ракову.

«За прошедшие сутки из московских больниц были выписаны 149 человек», — заявила Ракова.

Общее число вылечившихся в столице выросло до 499 человек. Ракова отметила, что некоторые пациенты должны оставаться под медицинским наблюдением после выписки, они получили соответствующие рекомендации.

В Московской области выздоровели 69 заболевших коронавирусной инфекцией. Всего в России по состоянию на 11 апреля после подтвержденного коронавируса выздоровели 1 045 человек