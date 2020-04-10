В Марий Эл разрешили продавать алкоголь только четыре часа в сутки

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Власти Марий Эл ввели запрет на продажу алкогольной продукции с 18:00 до 14:00 в период режима повышенной готовности из-за коронавируса. Об этом сообщается на сайте главы региона.

Согласно сообщению, в закон «Об установлении дополнительных ограничений розничной продажи алкогольной продукции на территории РМЭ» была внесена поправка, позволяющая продажу алкогольной продукции только в период с 14:00 до 18:00 часов.

«Возросло количество обращений на станцию скорой помощи, мы даже имеем один летальный исход на почве чрезмерного употребления алкоголя. К сожалению, есть те, кто считает нерабочие дни временем большого праздника», — пояснил глава Марий Эл Александр Евстифеев. Он добавил, что «праздник во время «чумы» властям региона не нужен.

Он поручил министру внутренних дел республики Сергею Волчкову проявить максимальную требовательность и организовать контроль за правонарушениями в сфере реализации алкоголя.