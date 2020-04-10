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Пандемия коронавируса ,  
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В Марий Эл разрешили продавать алкоголь только четыре часа в сутки

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Власти Марий Эл ввели запрет на продажу алкогольной продукции с 18:00 до 14:00 в период режима повышенной готовности из-за коронавируса. Об этом сообщается на сайте главы региона.

Согласно сообщению, в закон «Об установлении дополнительных ограничений розничной продажи алкогольной продукции на территории РМЭ» была внесена поправка, позволяющая продажу алкогольной продукции только в период с 14:00 до 18:00 часов.

«Возросло количество обращений на станцию скорой помощи, мы даже имеем один летальный исход на почве чрезмерного употребления алкоголя. К сожалению, есть те, кто считает нерабочие дни временем большого праздника», — пояснил глава Марий Эл Александр Евстифеев. Он добавил, что «праздник во время «чумы» властям региона не нужен.

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Он поручил министру внутренних дел республики Сергею Волчкову проявить максимальную требовательность и организовать контроль за правонарушениями в сфере реализации алкоголя.

Розничную продажу алкоголя ранее запретили в Забайкалье и некоторых населенных пунктах Якутии и Тувы, а также ограничили время продажи спиртных напитков в Карелии, Хакасии и Башкирии из-за введенного режима нерабочих дней на фоне пандемии коронавируса.

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Позднее Минпромторг призвал регионы снять ограничения и использовать их лишь в случае крайней необходимости из-за вероятного роста нелегальной продукции. После этого полный на продажу алкоголя отменили в Забайкалье, однако ввели ограничения: продавать алкогольную продукцию в регионе запретили с 18:00 до 9:00. И.о. главы минэкономразвития края ранее говорил, что для отмены запрета должна нормализоваться ситуация с преступностью и нарушениями в торговле спиртным.
 

Теги: Марий Эл, алкоголь, продажа, запрет
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