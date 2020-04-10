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СМИ узнали о запретах продавать разливное пиво в трех регионах

Власти субъектов продолжают ограничивать продажу алкоголя в рамках борьбы с эпидемией, пишет «Коммерсантъ». Пивовары жалуются, что в нескольких регионах на фоне распространения коронавируса ввели запрет на продажу разливного пива
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

В Крыму и Оренбургской области власти запретили продажу разливного пива на фоне эпидемии коронавируса, сообщил президент Союза участников пивной торговли (СУПТ) Николай Желагин, пишет «Коммерсантъ».

По словам Желагина, в Крыму и Оренбургской области разливное пиво продавали более 1 тыс. магазинов. Однако власти и регулирующие органы «оказывают неформальное давление на их владельцев», требуя прекратить работу на время эпидемии, отметил он.

Помимо этого, введение мер рассматривают и другие российские регионы, сообщил Желагин. По информации источника газеты на рынке, запрет разливного пива действует и в Липецкой области.

В Москве, по подсчетам Желагина, уже закрылось 15–20% магазинов, продающих разливное пиво. Из-за эпидемии коронавируса и ограничительных мер они не только теряют прибыль, но и несут убытки из-за порчи продукции, при этом арендную плату владельцы помещений также отменять не готовы, пояснил источник издания на рынке.

В пресс-службе главы Крыма, правительстве Оренбургской области и администрации Липецкой области вопрос изданию не прокомментировали.

Минпромторг попросил регионы не ограничивать продажу алкоголя
Бизнес

Член президиума «Опоры России» Алексей Небольсин подтвердил, что в стране существует проблема с запретом продажи разливного пива. Ранее организация, представляющая интересы малого и среднего бизнеса, попросила не только ускорить, но и изменить порядок легализации онлайн-продаж алкоголя. Как отмечал президент «Опоры России» Александр Калинин, небольшие пивоварни и производители сидра и медовухи оказались в сложном положении из-за запретов в части регионов на розничную торговлю пивом в розлив. Такой темп может стать для них фатальным, так как они будут отрезаны от каналов сбыта, а шансов попасть на прилавки торговых сетей и конкурировать там с крупными компаниями у них значительно меньше, пояснил он.

Розничную продажу алкоголя ранее запретили в Забайкалье, в ряде населенных пунктов Якутии и Тувы, а в некоторых регионах, в том числе Карелии, Хакасии и Ленинградской области, время продажи спиртного было ограничено. Однако позднее Минпромторг попросил регионы снять ограничения и использовать их лишь в случае крайней необходимости. По мнению ведомства, ограничение или запрет продажи спиртного приводит к социальному напряжению и росту нелегальной продукции.

Рассмотрев предложение Минпромторга, власти Карелии отказались отметить введенные ранее меры по ограничению времени продажи алкоголя, сославшись на разрешение президента принимать необходимые дополнительные меры в регионах в соответствии со сложившейся в них обстановкой. В Забайкалье же сухой закон в итоге отменили.

Автор: Виктория Полякова
Теги: коронавирус, разливное пиво, продажа алкоголя
Материалы по теме
Регионы ответили на просьбу Минпромторга не ограничивать продажу алкоголя
Общество
В Забайкалье запретили продажу алкоголя
Общество
Минпромторг попросил регионы не ограничивать продажу алкоголя
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