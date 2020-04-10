СМИ узнали о запретах продавать разливное пиво в трех регионах

Власти субъектов продолжают ограничивать продажу алкоголя в рамках борьбы с эпидемией, пишет «Коммерсантъ». Пивовары жалуются, что в нескольких регионах на фоне распространения коронавируса ввели запрет на продажу разливного пива

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

В Крыму и Оренбургской области власти запретили продажу разливного пива на фоне эпидемии коронавируса, сообщил президент Союза участников пивной торговли (СУПТ) Николай Желагин, пишет «Коммерсантъ».

По словам Желагина, в Крыму и Оренбургской области разливное пиво продавали более 1 тыс. магазинов. Однако власти и регулирующие органы «оказывают неформальное давление на их владельцев», требуя прекратить работу на время эпидемии, отметил он.

Помимо этого, введение мер рассматривают и другие российские регионы, сообщил Желагин. По информации источника газеты на рынке, запрет разливного пива действует и в Липецкой области.

В Москве, по подсчетам Желагина, уже закрылось 15–20% магазинов, продающих разливное пиво. Из-за эпидемии коронавируса и ограничительных мер они не только теряют прибыль, но и несут убытки из-за порчи продукции, при этом арендную плату владельцы помещений также отменять не готовы, пояснил источник издания на рынке.

В пресс-службе главы Крыма, правительстве Оренбургской области и администрации Липецкой области вопрос изданию не прокомментировали.