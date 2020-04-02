В Забайкалье запретили продажу алкоголя
Власти Забайкальского края временно запретили розничную продажу алкоголя в регионе на фоне распространения коронавируса, сообщается на официальном портале региона.
«Из-за режима самоизоляции обострилось количество правонарушений, совершенных на почве алкоголя», — пояснил зампред краевого правительства Андрей Гурулев.
Запрет будет действовать «до особого распоряжения».
Накануне, 1 апреля власти Башкирии на фоне эпидемии COVID-2019 разрешили продажу алкоголя только с 10:00 до 18:00, а руководство Хакасии ввело более строгое ограничение — с 10:00 до 15:00. Ранее подобные меры приняли Якутия и Карелия.