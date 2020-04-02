В Забайкалье запретили продажу алкоголя

По последним данным оперативного штаба, за прошедшие сутки число заразившихся коронавирусом в России увеличилось на 771 человека. Больше всего новых случаев зарегистрировали в Москве — 595. Несмотря на то что столица лидирует по числу заразившихся (2475 человек), в ней запрет на продажу алкоголя вводить не планируется, заявил руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.