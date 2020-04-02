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Пандемия коронавируса ,  
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В Забайкалье запретили продажу алкоголя

Фото: Lino Mirgeler / dpa / Global Look Press

Власти Забайкальского края временно запретили розничную продажу алкоголя в регионе на фоне распространения коронавируса, сообщается на официальном портале региона.

«Из-за режима самоизоляции обострилось количество правонарушений, совершенных на почве алкоголя», — пояснил зампред краевого правительства Андрей Гурулев.

Запрет будет действовать «до особого распоряжения».

Накануне, 1 апреля власти Башкирии на фоне эпидемии COVID-2019 разрешили продажу алкоголя только с 10:00 до 18:00, а руководство Хакасии ввело более строгое ограничение — с 10:00 до 15:00. Ранее подобные меры приняли Якутия и Карелия.

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По последним данным оперативного штаба, за прошедшие сутки число заразившихся коронавирусом в России увеличилось на 771 человека. Больше всего новых случаев зарегистрировали в Москве — 595. Несмотря на то что столица лидирует по числу заразившихся (2475 человек), в ней запрет на продажу алкоголя вводить не планируется, заявил руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

Теги: Забайкалье, коронавирус, продажа алкоголя
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