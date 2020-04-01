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Еще в двух регионах России ограничили продажу алкоголя из-за коронавируса

Жители Башкортостана смогут покупать спиртные напитки с 10:00 до 18:00. В Хакасии ввели куда более строгие ограничения, здесь алкоголь можно будет приобрести с 10:00 до 15:00
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

В Хакасии и Башкортостане решили ввести ограничения на продажу алкоголя на фоне распространения коронавируса COVID-19. Об этом главы республик сообщили на своих страницах во «ВКонтакте».

По словам главы Хакасии Валентина Коновалова, ограничения будут введены со 2 апреля. «Продажа алкогольной продукции на территории Хакасии будет разрешена только с 10:00 до 15:00 (по местному времени)», — отметил он.

Коновалов добавил, что нарушителям нововведений грозят «санкции согласно действующему законодательству». На какой срок вводятся эти ограничения, он не указал.

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В свою очередь, глава Башкирии Радий Хабиров сообщил, что ограничения на продажу алкогольной продукции начнут действовать уже с сегодняшнего дня. «Вводим запрет продажи алкоголя с 10:00 до 18:00 (по местному времени) на всей территории республики, включая пивные, кафе и рестораны», — заявил он.

Эти ограничения будут действовать до 13 апреля. Одновременно с этим, как отметил глава республики, усиливаются меры по борьбе с нелегальной торговлей алкоголем.

По мнению Хабирова, вечерние походы за спиртным ничем хорошим для жителей региона в нынешней ситуации закончиться не могут. «Прошу прощения, если это кому-то не нравится. История рассудит», — заключил он.

30 марта Хабиров не исключал возможности введения «сухого закона» в Башкирии. Он отмечал, что такие меры могут быть предприняты в том случае, если в республике будет зафиксирован рост преступности, домашнего насилия и пожаров. «Давайте за этим будем смотреть. Я пока такой необходимости не вижу, магазины оборот какой-то дают, да и людям посидеть дома с бокалом вина — почему бы и нет, все же нерабочие дни. Но если мы почувствуем, что какая-то кривая уйдет вниз, то примем решение», — говорил Хабиров

В настоящее время на территории Башкирии действует режим, ограничивающий передвижение граждан из-за коронавируса. В Хакасии власти пока такую меру не вводили. Всего это ограничение действует в 62 субъектах.

Хакасия и Башкирия стали третьим и четвертым регионами, которые приняли решение ввести ограничения на продажу алкогольной продукции из-за коронавируса. Ранее о таких мерах заявили в Якутии и Карелии.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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Автор: Михаил Юшков
Теги: Башкортостан, Хакасия, коронавирус, продажа алкоголя
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