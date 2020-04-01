Еще в двух регионах России ограничили продажу алкоголя из-за коронавируса

Жители Башкортостана смогут покупать спиртные напитки с 10:00 до 18:00. В Хакасии ввели куда более строгие ограничения, здесь алкоголь можно будет приобрести с 10:00 до 15:00

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

В Хакасии и Башкортостане решили ввести ограничения на продажу алкоголя на фоне распространения коронавируса COVID-19. Об этом главы республик сообщили на своих страницах во «ВКонтакте».

По словам главы Хакасии Валентина Коновалова, ограничения будут введены со 2 апреля. «Продажа алкогольной продукции на территории Хакасии будет разрешена только с 10:00 до 15:00 (по местному времени)», — отметил он.

Коновалов добавил, что нарушителям нововведений грозят «санкции согласно действующему законодательству». На какой срок вводятся эти ограничения, он не указал.

В свою очередь, глава Башкирии Радий Хабиров сообщил, что ограничения на продажу алкогольной продукции начнут действовать уже с сегодняшнего дня. «Вводим запрет продажи алкоголя с 10:00 до 18:00 (по местному времени) на всей территории республики, включая пивные, кафе и рестораны», — заявил он.