В «Векторе» назвали условия для перехода эпидемии коронавируса в сезонную

Переход эпидемии коронавируса COVID-19 в сезонную возможен в том случае, если более половины жителей Земли приобретут иммунитет к этой болезни. Такое мнение высказал эфире программы «Время» на «Первом канале» директор государственного научного центра «Вектор» Ринат Максютов.

«Но для того чтобы это произошло, необходимо значительно увеличить ту иммунную прослойку, тот коллективный популяционный иммунитет к новому коронавирусу, который должен составить от 50 до 60% от населения Земли. Как за счет переболевших, так и за счет вакцинации против нового коронавируса», — пояснил он.

Максютов добавил, что на сегодняшний день нет данных о возможном повторном заражении человека коронавирусом.

Как ранее заявил Максютов, прототипы вакцин от коронавируса уже прошли лабораторные испытания на мышах и хорьках. При этом тесты на людях были запланированы на июнь.

На совещании с президентом России Владимиром Путиным Максютов заявил Максютов, что к первой фазе клинических исследований вакцин от коронавируса Новосибирский центр вирусологии «Вектор» готов перейти в мае текущего года.

Директор центра также сообщил о планах провести до 22 июня доклинические исследования эффективности и безопасности вакцин, а затем с тремя самыми эффективными вакцинами перейти на первую фазу клинических исследований к концу июня.

По данным на 9 апреля, в России число выявленных случаев заражения коронавирусом превысило 10 тыс. За сутки число выявленных случаев заражения COVID-19 составило 1459 человек в 50 регионах страны.