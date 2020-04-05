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Роспотребнадзор пообещал провести исследование на иммунитет к COVID-19

Фото: АГН «Москва»

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1» сообщила, что ведомство намерено провести исследование на количество уже получивших иммунитет к коронавирусу жителей страны.

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По ее словам, на следующей неделе будет зарегистрирована тест-система, которая определяет антитела к новому коронавирусу.

Попова указала, что специалистам необходимо понять, что происходит в популяции, там, где широкое распространение вируса — в Москве и области — и где его еще не было. Как защищена и как не защищена популяция, сказала она.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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Ранее Попова заявила, что в России эпидемию коронавируса пока удается сдержать от взрывного роста. Она подчеркнула, что сдерживать распространение коронавируса удается благодаря мерам самоизоляции.

Материал дополняется.

 

Теги: Роспотребнадзор, иммунитет, Анна Попова, коронавирус
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