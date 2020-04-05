Роспотребнадзор пообещал провести исследование на иммунитет к COVID-19

Фото: АГН «Москва»

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1» сообщила, что ведомство намерено провести исследование на количество уже получивших иммунитет к коронавирусу жителей страны.

По ее словам, на следующей неделе будет зарегистрирована тест-система, которая определяет антитела к новому коронавирусу.

Попова указала, что специалистам необходимо понять, что происходит в популяции, там, где широкое распространение вируса — в Москве и области — и где его еще не было. Как защищена и как не защищена популяция, сказала она.