Попова заявила о появлении иммунитета у переболевших COVID-19

Анна Попова (Фото: Global Look Press)

Люди, переболевшие новой коронавирусной инфекцией COVID-19, вырабатывают иммунитет к этому заболеванию. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в программе «Познер» на «Первом канале».

«Сегодняшние исследования говорят о том, что иммунитет вырабатывается после перенесенного инфекционного заболевания, вызванного новым коронавирусом», — сказала Попова.

Главный санитарный врач страны рассказала, что в своих исследованиях российские ученые видят в крови переболевших иммуноглобулины M и G, защищающие организм от повторного заражения коронавирусом.