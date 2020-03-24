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Попова заявила о появлении иммунитета у переболевших COVID-19

Анна Попова (Фото: Global Look Press)

Люди, переболевшие новой коронавирусной инфекцией COVID-19, вырабатывают иммунитет к этому заболеванию. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в программе «Познер» на «Первом канале».

«Сегодняшние исследования говорят о том, что иммунитет вырабатывается после перенесенного инфекционного заболевания, вызванного новым коронавирусом», — сказала Попова.

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Главный санитарный врач страны рассказала, что в своих исследованиях российские ученые видят в крови переболевших иммуноглобулины M и G, защищающие организм от повторного заражения коронавирусом.

В России число заболевших коронавирусом увеличилось до 438
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По данным портала «Стопкоронавирус», в России подтверждено 438 случаев заражения. За сутки число заболевших увеличилось на 71: все новые пациенты — жители Москвы. В стране пока не зафиксировано смертей от вызванных вирусом осложнений. Выздоровело 12 человек.

Руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова сообщила, что разработка вакцины от коронавируса прошла первую фазу, ее испытания завершатся в июне.

По мнению Скворцовой, если не будет отклонений от плана, то вакцина будет готова примерно через 11 месяцев. Она не исключила, что вариантов лекарства будет несколько.

Теги: коронавирус, Анна Попова, Роспотребнадзор
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