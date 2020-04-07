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«Вектор» сообщил о готовности испытать вакцину от COVID-19 на людях в мае

Новосибирский центр вирусологии «Вектор» готов перейти к первой фазе клинических исследований вакцин от коронавирусной инфекции уже в мае. Об этом заявил директор научного центра Риант Максютов во время совещания с президентом Владимиром Путиным.

Максютов сообщил, что у центра есть план провести доклинические исследования эффективности и безопасности вакцин до 22 июня, а затем с тремя самыми эффективными вакцинами перейти на первую фазу клинических исследований к концу июня.

Однако, по его словам, есть и другой путь, когда клинические исследования начинают на людях после короткого эксперимента на мышах. По такому пути пошли в США и готовы пойти в «Векторе», если позволит Минздрав, отметил Максютов.

По его словам, в портфеле центра есть технологические платформы вакцин, которые уже проверены на людях для других инфекций. «То есть в первую очередь это пептидная вакцина и живая культуральная вакцина. При условиях получения разрешения Минздрава, мы готовы перейти с данными вакцинами на первую фазу клинических исследований уже в мае текущего года», — сказал Максютов.

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Директор центра отметил, что параллельно будет проводиться полный цикл доклинических испытаний вакцин. Для первой фазы уже набраны группы добровольцев, добавил он.

Ранее 4 апреля Максютов заявлял, что прототипы вакцин от коронавируса уже прошли лабораторные испытания на мышах и хорьках. При этом тесты на людях были запланированы на июнь.

«Мы рассчитываем на это, но для этого мы, во-первых, должны показать эффективность вакцины на уровне лабораторных испытаний, а второе, и самое главное, — получить разрешение Минздрава на проведение первой фазы клинических исследований», — говорил директор «Вектора».

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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Теги: вакцина, коронавирус, испытания
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