В «Векторе» оценили сроки испытаний вакцины от вируса на людях

Ринат Максютов (Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости)

В России уже были проведены испытания прототипов вакцин от коронавируса на мышах и хорьках, тесты на людях могут начаться в июне, если на это дадут разрешение. Об этом в фильме «Опасный вирус» на телеканале «Россия 1» рассказал генеральный директор ГНЦ ВБ «Вектор» Ринат Максютов.

По его словам, вакцины разрабатывались как на основе широко применяемых вирусных векторов, так и на основе новых подходов к синтетической биологии. «На первом этапе мы проводим иммунизацию животных, смотрим на способность формировать достаточный иммунитет, как клеточный, так и гуморальный, и после этого будет проводиться уже заражение живым вирусом», — сказал Максютов.

Он добавил, что после исследований на мышах и хорьках ученые начинают экспериментировать на низших приматах. После этого из 26 разных вариантов вакцины лучшие варианты переведут на доклинические исследования, после чего препарат начнут испытывать на людях.

«В июне начнутся испытания на людях. Мы рассчитываем на это, но для этого, мы, во-первых, должны показать эффективность вакцины на уровне лабораторных испытаний, а второе и самое главное — это получить разрешение Минздрава на проведение первой фазы клинических исследований", - сказал Максютов.

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