В России не зафиксировали повторных случаев заражения коронавирусом
В России не зафиксировано повторных случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире программы «Вести» на телеканале «Россия 1».
«На сегодняшний день нет повторных случаев заражения. Если человек переболел один раз, то дальше он остается здоровым», — сказала Попова.
Она отметила, что за прошедшие три месяца вирус изменяется крайне медленно. Это вселяет оптимизм, что разрабатываемые сегодня средства тестирования и профилактики будут эффективными в будущем.
Роспотребнадзор, mos.ru
5 апреля Попова сообщила, что Роспотребнадзор собирается провести исследование, чтобы выявить тех, кто получил иммунитет к коронавирусу. По ее словам, тест-систему для этого зарегистрируют уже 10 апреля.