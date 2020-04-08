В России не зафиксировали повторных случаев заражения коронавирусом

В России не зафиксировано повторных случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире программы «Вести» на телеканале «Россия 1».

«На сегодняшний день нет повторных случаев заражения. Если человек переболел один раз, то дальше он остается здоровым», — сказала Попова.

Она отметила, что за прошедшие три месяца вирус изменяется крайне медленно. Это вселяет оптимизм, что разрабатываемые сегодня средства тестирования и профилактики будут эффективными в будущем.

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5 апреля Попова сообщила, что Роспотребнадзор собирается провести исследование, чтобы выявить тех, кто получил иммунитет к коронавирусу. По ее словам, тест-систему для этого зарегистрируют уже 10 апреля.