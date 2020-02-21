СМИ сообщили о случае повторного заражения коронавирусом в Китае

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В китайском городе Чэнду (провинция Сычуань) зафиксировали случай повторного заражения коронавирусом COVID-2019 у выздоровевшего пациента, сообщают The Beijing News и Yicai.

По данным издания, пациент прошел лечение от коронавируса и 10 февраля был выписан из больницы. В течение последующих двух недель он должен был соблюдать карантинный режим под медицинским контролем. 19 февраля анализ на коронавирус вновь показал положительный результат. Пациента направили в Чэндуский клинический медицинский центр на дальнейшее обследование.

Коронавирус нового типа впервые был зафиксирован в Китае в декабре 2019 года. Власти КНР сообщают о 75 465 подтвержденных случаях заболевания. За пределами страны заражены 1073 человека. От осложнений, вызванных коронавирусом, погибли 2247 заболевших.

Посол КНР в России Чжан Ханьхуэй заявил, что Пекин может полностью победить новый коронавирус в течение марта. Он добавил, что смертность от осложнений, вызываемых коронавирусом, в эпицентре заболевания составляет 2%, а по всему Китаю — 0,55%.