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Вирусологи оценили исследование о подавляющем коронавирус препарате

Фото: Andre Coelho / Getty Images

Делать выводы о препарате ивермектин, исследование об эффективности которого против возбудителя COVID-19 было опубликовано в журнале Antiviral Research, сейчас преждевременно, считают опрошенные РБК вирусологи. Ведущий научный сотрудник Института клинической экспериментальной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов в разговоре с РБК отметил, что эти данные являются лишь предварительными результатами, которые требуют дальнейших исследований.

Исследование ученых из Университета Монаша и Королевского госпиталя в Мельбурне было опубликовано в журнале Antiviral Research в начале апреля. Ранее было известно, что ивермектин — уже одобренный ВОЗ препарат — тормозит проникновение в ядра клеток РНК-вирусов, причем для антипаразитарного препарата это побочное действие.

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Ученые решили исследовать его эффективность применительно к новому типу коронавируса. Медики добавили в пробирки с инфицированными коронавирусом клетками ивермектин и выяснили, что однократная обработка клеточной культуры этим препаратом через 24 часа приводила к снижению доли вирусных РНК на 93%, а через 48 часов — на 99,8% (или в 5 тыс. раз по сравнению с контрольными образцами).

«Я думаю, что доверять исследованию можно, потому что Antiviral Research — очень серьезный журнал. А вот другое дело, что подавление вируса в субкультуре клеток — это еще очень даже не результат, который потом воспроизведется на организме, то есть это достаточно стандартная вещь — это первый этап. Проверяют сначала, есть ли подавление на культуре клеток, если есть — переходят на животных, если и здесь эффект есть очевидный, тогда уже можно пробовать переходить к человеку. Препарат уже разрешенный, это вот очень важный момент. Пока это предварительные результаты, и дорога еще длинная», — пояснил РБК профессор Чепурнов.

Заведующая кафедрой инфекционных болезней РУДН Галина Кожевникова считает, что относиться к подобным исследованиям необходимо спокойно и критично. По ее словам, ученые берут различные известные препараты с антивирусным действием и проверяют их на эффективность в отношении возбудителя COVID-19. «Так как ситуация достаточно сложная, все это в короткие сроки реализуется. Сначала идет работа с клетками, а затем уже дают пациентам. Это мы говорим не о новых препаратах, а о тех, которые уже применяются. Поэтому человеку можно давать их, не проводя длительного исследования безопасности», — согласна она.

Кожевникова подчеркнула, что хороший результат на начальном этапе исследования «в пробирке» еще не гарантирует эффективность подавления коронавируса у пациента и нужны клинические исследования.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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Несколько десятков лабораторий и центров по всему миру разрабатывают вакцину от коронавируса. 7 апреля новосибирский центр вирусологии «Вектор» сообщил о готовности перейти к первой фазе клинических исследований вакцин от коронавирусной инфекции уже в мае.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), на вечер 7 апреля число зараженных новым коронавирусом в мире превысило 1,353 млн человек (73,6 тыс. случаев за сутки). По данным Университета Джонса Хопкинса, всего заразились свыше 1,485 млн человек, около 33 тыс. выздоровели.

Общее число выявленных случаев заражения по России превысило 10 тыс. человек в 81 регионе. За прошедшие сутки 13 человек скончались.

Теги: коронавирус, ученые, вакцина, новости РБК, препарат
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