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Самолет для вывоза граждан США из России вылетел из Москвы

Чартерный рейс, организованный Госдепартаментом США для возвращения американских граждан на родину, вылетел из Москвы. Об этом в Twitter сообщила пресс-секретарь посольства США в России Ребекка Росс.

«Мы благодарим всех, кто помог нашим согражданам вернуться домой в это сложное время», — написала она.

8 апреля в Нью-Йорк из Москвы прибыл самолет Boeing 777-300 авиакомпании «Аэрофлот» с американскими гражданами, которые пожелали вернуться домой. Этим же бортом на родину доставили группу россиян.

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Россия начала вывозить россиян из-за рубежа во второй половине марта на фоне распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

4 апреля власти приостановили международные рейсы для вывоза соотечественников. Ограничения были приняты для защиты здоровья россиян, а также для недопущения новой волны завозных случаев заболевания, объяснили в Росавиации. Спустя два дня премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил о возобновлении вывозных рейсов.

8 апреля рабочая группа составила предварительный график вывозных рейсов — в список попали рейсы из США, Таиланда, Кипра, Мальдив, Испании, Черногории, Индии и других стран.

Теги: посольство США, самолет, россияне
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