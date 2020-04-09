Самолет для вывоза граждан США из России вылетел из Москвы

Чартерный рейс, организованный Госдепартаментом США для возвращения американских граждан на родину, вылетел из Москвы. Об этом в Twitter сообщила пресс-секретарь посольства США в России Ребекка Росс.

«Мы благодарим всех, кто помог нашим согражданам вернуться домой в это сложное время», — написала она.

8 апреля в Нью-Йорк из Москвы прибыл самолет Boeing 777-300 авиакомпании «Аэрофлот» с американскими гражданами, которые пожелали вернуться домой. Этим же бортом на родину доставили группу россиян.

Россия начала вывозить россиян из-за рубежа во второй половине марта на фоне распространения коронавирусной инфекции COVID-19.