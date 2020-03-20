«Россия» начала вывоз туристов «Библио-Глобуса» с зарубежных курортов

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Туроператор «Библио-Глобус» начал вывоз своих туристов из-за границы вывозными рейсами авиакомпании «Россия» (входит в группу «Аэрофлот») в связи с распространением коронавирусной инфекции, сообщил РБК представитель авиаперевозчика.

«С 20 марта рейсы перевозчика из России будут выполняться без пассажиров, главная цель выполнения вывозных рейсов — вернуть россиян», — уточняется в сообщении.

«Библио-Глобус» также вернет клиентам полную стоимость турпутевок с перелетом авиакомпанией «Россия». Также есть возможность перенести даты поездки или изменить направление.

Часть российских авиакомпаний объявила 6 марта об изменении правил оформления возврата денег на билеты из-за пандемии коронавируса. Клиенты «Победы» и «Уральских авиалиний» теперь смогут оформить полный возврат на тарифы, по которым ранее это было невозможно. Авиаперевозчик S7 Airlines ввел такие же правила 5 марта.