Самолет с россиянами вылетел из Нью-Йорка в Москву
Группа россиян, пожелавших вернуться на родину, вылетела из Нью-Йорка в Москву рейсом «Аэрофлота», свидетельствуют данные онлайн-табло аэропорта имени Джона Кеннеди.
Они свидетельствуют, что самолет вылетел в 23:28 во вторник (06:28 среды мск). Он должен прибыть в Шереметьево около 15:20 мск.
Ранее в Twitter российского посольства в США получивших уведомление «Аэрофлота» или посольства о возможности вылететь в Россию вывозным рейсом попросили прибыть в аэропорт до 19:00.
«Список пассажиров сформирован на основании данных портала «Госуслуги» (регион следования Москва/Московская область)», — отметили в диппредставительстве.