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Самолет с россиянами вылетел из Нью-Йорка в Москву

Фото: Soeren Stache / ZB / Global Look Press

Группа россиян, пожелавших вернуться на родину, вылетела из Нью-Йорка в Москву рейсом «Аэрофлота», свидетельствуют данные онлайн-табло аэропорта имени Джона Кеннеди.

Они свидетельствуют, что самолет вылетел в 23:28 во вторник (06:28 среды мск). Он должен прибыть в Шереметьево около 15:20 мск.

Ранее в Twitter российского посольства в США получивших уведомление «Аэрофлота» или посольства о возможности вылететь в Россию вывозным рейсом попросили прибыть в аэропорт до 19:00.

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«Список пассажиров сформирован на основании данных портала «Госуслуги» (регион следования Москва/Московская область)», — отметили в диппредставительстве.

Как сообщает «РИА Новости», регистрацию прошли ряд граждан, но общее число зарегистрировавшихся пассажиров официально не объявили. В то же время в аэропорт приехали несколько десятков россиян, не прописанных в Москве и Московской области. Они не были зарегистрированы на рейс.

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Как передает «Коммерсантъ» со ссылкой на президента общества «Русская молодежь Америки» при Координационным совете организаций российских соотечественников (КСОРС) Игоря Кочана, вылететь не могли более 50 человек. Это те, кто приехал в надежде, что получится попасть на рейс. По его словам, в посольстве знают о сложившейся ситуации, но людей больше, чем может вместить в себя один борт.

Ранее стало известно, что рабочая группа, которая координирует вывоз россиян из-за границы, составила предварительный график вывозных рейсов. Согласно ему, 8 апреля «Аэрофлот» выполнит рейсы из Нью-Йорка и Мале в Москву.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru

Теги: самолет, коронавирус, Нью-Йорк
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