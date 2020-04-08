Самолет с россиянами вылетел из Нью-Йорка в Москву

Как сообщает «РИА Новости», регистрацию прошли ряд граждан, но общее число зарегистрировавшихся пассажиров официально не объявили. В то же время в аэропорт приехали несколько десятков россиян, не прописанных в Москве и Московской области. Они не были зарегистрированы на рейс.

Как передает «Коммерсантъ» со ссылкой на президента общества «Русская молодежь Америки» при Координационным совете организаций российских соотечественников (КСОРС) Игоря Кочана, вылететь не могли более 50 человек. Это те, кто приехал в надежде, что получится попасть на рейс. По его словам, в посольстве знают о сложившейся ситуации, но людей больше, чем может вместить в себя один борт.

Ранее стало известно, что рабочая группа, которая координирует вывоз россиян из-за границы, составила предварительный график вывозных рейсов. Согласно ему, 8 апреля «Аэрофлот» выполнит рейсы из Нью-Йорка и Мале в Москву.